Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-edustajat: Työmatkalaisille taas turpaan – hallitus perumassa hankkeen verkkoyhteyksien parantamiseksi junissa

Vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa kohdennettiin käyttämättä jäänyttä laajakaistarahoitusta 4,7 miljoonaa euroa ministeri Timo Harakan (sd) toimesta junakuuluvuuden parantamiseen kaikkein vaikeimmilla alueilla. VR on jo uusinut verkkotoistimia junissa ja parhaillaan Suomessa selvitetään uutta teknologiaa, jolla laserkaiverruksella voidaan parantaa matkapuhelinverkon signaalin läpäisyä junien ikkunoista. Työtä on tehty yhdessä LVM:n, Traficomin, teleoperaattorien, VR:n ja muiden toimijoiden kanssa. LVM on perustellut perumistaan vedoten mm. tarvittavien mittaustulosten saamisen hitauteen, vaikka mittaustuloksia on toimitettu jo mm. pääradan osalta.

– Hankkeessa kysymys on tukiasemista alueilla, jossa verkkoa ei yksinkertaisesti ole, eikä sitä ole kaupallisesti mahdollista rakentaa. Ilman verkkoa VR:n laiteinvestoinneista ei ole apua. Myönnetyn määrärahan käyttöä on valmisteltu työryhmässä pääradan Helsinki–Tampere-osuudelle, jossa matkustajamäärät ovat suurimmat ja yhteysvälillä matkustaa paljon työmatkaliikennettä, kertoo kansanedustaja Pinja Perholehto.

Junaliikenteen verkkoyhteydet ovat jo pitkään olleet ongelmana junamatkustajille, sillä työmatkaliikenteen ohella vapaa-ajan matkustajat ovat tottuneet käyttämään mm. verkon suoratoistopalveluita matkoillaan.

– Verkon käyttötapamme muuttuu jatkuvasti. Siinä missä pistorasia laitteiden lataamista varten oli edistysaskel kulkuneuvoissa parikymmentä vuotta sitten, olemme nyt tottuneet toimimaan verkossa jatkuvasti. Tehokas työskentely verkossa nykypäivänä vaatii vakaita yhteyksiä mm. pilvipalveluihin ja etäkokouksiin osallistumista varten, sanoo kansanedustaja Marko Asell.

Hankkeen rahoituksella on saatu eri toimijat viranomaisista verkko-operaattoreihin saman pöydän etsimään ongelmaan ratkaisuja, mm. verkko-operaattoreita edustava FiCom ry on aiemmin korostanut hankkeen tärkeyttä ja kiistattomia hyötyjä.

– Ihmettelen kovasti liikenne- ja viestintäministerin kantaa asiaan. Toimivilla verkkoyhteyksillä yhä useampi voisi käyttää matkan työntekoon tai opiskeluun. Turhan panttina junassa päivittäin vietetty aika on pois perhe-elämältä ja jäykistää turhaan työn perässä liikkumista. Nämä olisivat nopeita keinoja ongelmaan, kun raideliikennettä sujuvoittavat suurhankkeet ovat vielä pitkään kesken, pohtii kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen.

Junaliikennettä rasittavat myös hallituksen aiemmat päätökset matkalippujen alv-korotuksesta sekä seutuliikenteen lippujen rajaamisesta työmatkavähennyksen ulkopuolelle alarajaa nostamalla.

– Taustalla taitavat olla hallituksen säästöpaineet ja karsastus joukkoliikennettä kohtaan, vaikka Orpon hallitusohjelma korostaakin raideliikenteen kilpailukykyä ja houkuttelevuuden lisäämistä parantamalla junien tietoliikenneyhteyksien nopeutta ja toimintavarmuutta. Pääministeri ehti julistaa ministeriöiden säästölistojen valmistelun salaiseksi syksyyn asti, monestakohan muusta jo käynnissä olevasta hankkeesta hallitus säästöjä etsii, päättää kansanedustaja Seppo Eskelinen.