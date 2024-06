Rovio Pet Foods palkittiin Kauppalehden KASVAJA-sertifikaatilla Länsi-Suomen parhaana kasvuyrityksenä

Rovio Pet Foods Oy on noussut nopeasti tunnetuksi kotimaiseksi lemmikkieläinten ruokia valmistavaksi yritykseksi kasvattaen liikevaihtoaan merkittävästi viime vuosien aikana. Yrityksen vahvat asiakassuhteet sekä jatkuva panostus tuotekehitykseen ja innovaatioihin ovat olleet avainasemassa kasvutarinassa.

Vahva panostus tutkimus- ja tuotekehitystyöhön

Vahva tuotekehitysosaaminen on ollut keskeisessä roolissa yrityksen menestyksessä.

– Meidän on mahdollista olla edelläkävijöitä, nopean sekä innovatiivisen tuotekehityksemme ansiosta. Eläinravitsemuksen asiantuntijamme Susanna Särkijärvi hyödyntää alan uusinta tutkimustietoa lemmikkien ravitsemuksesta suunnitelmissaan, jotka huomioidaan myös lyhyen aikavälin toteutuksissa, toteaa Rovio Pet Foodsin toimitusjohtaja ja perustaja Tero Rovio. Yritys panostaa jatkossakin tulevaisuuden kannalta tärkeään tutkimus- ja kehitystyöhön.

– Tavoitteenamme on tarjota lemmikeille ravitsemuksellisesti parasta ravintoa, vastuullisuuden arvoja kunnioittaen, kiteyttää Tero Rovio.

– Olemme erittäin ylpeitä saadessamme vastaanottaa Kasvaja-sertifikaatin tunnustuksena työmme tuloksista. Kiitos kuuluu koko henkilökunnalle, asiakkaille sekä sijoittajille, joiden luottamus on mahdollistanut menestyksemme. Jatkamme innolla kasvutarinaa, ja tavoitteemme on kehittyä johtavaksi vastuulliseksi asiantuntijaksi kotimaisessa lemmikkiruokamarkkinassa, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Tero Rovio.

Suomalaista laatua, kotimaisia raaka-aineista

Tero Rovio perusti Rovio Pet Foodsin vuonna 2019. Vuoden kuluttua perustamisesta lemmikkiruokien valmistukseen suunniteltu uusi tehdas oli jo toiminnassa. Tehdas sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella 9-tien kupeessa ja lähellä raaka-aineiden tuottajia. Raaka-aineet hankitaankin niin läheltä kuin mahdollista.

– Kun toimintaa aloitettiin, oli Suomessa myytävistä lemmikkien kuivaruuista vain muutama prosentti kotimaisia, Tero Rovio muistelee. Olemme ketterä kotimainen toimija, joten saimme tuotekehityksen ja tuotannon nopeasti käyntiin tehtaan valmistuttua. Korona ja voimakas inflaatio haastoivat meidät tarkastelemaan suunnitelmiamme heti alkutaipaleella. Kaikki suunnittelusta valmistamiseen ja pakkaamiseen asti tapahtuu omassa tehtaassamme ilman ylimääräisiä välikäsiä, ja sen ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Rovio Pet Foodsin valmistamat kotimaiset koirien ja kissojen Werraton- ja Rehti -tuotteet ovat saaneet markkinoilta hyvää palautetta. Koronan käynnistämä pentubuumi sekä kotimaisuuden arvostus näkyvät tuotteiden kysynnässä. Koronan aikana kotimaisuus trendinä vahvistui entisestään ja suomalaiset ovat huomanneet miten tärkeää on turvata elintarvikkeiden, kuten myös lemmikkien ruoan valmistus kotimaassa.

– Tuotteista on tullut tosi hyvää palautetta ja kotimaisuutta arvostetaan, samoin sitä, että koko prosessi tapahtuu saman katon alla tuotekehityksestä alkaen, Tero Rovio kertoo. Tuotteiden kuluttajahinnat ovat ulkomaisiin vaihtoehtoihin nähden kilpailukykyisiä.

Panostukset toiminnan vahvaan kasvuun

Yrityksen arvio liikevaihdosta kuluvalla tilikaudella on noin 5,5 miljoonaa euroa. Toimitusjohtajan laskelmien mukaan sen odotetaan nousevan tuotannon tehostamisen ja toiminnan laajentumisen myötä 15 miljoonaan euroon viiden vuoden sisällä. Tehdas pystyy jopa kymmenkertaistamaan tuotannon nykykapasiteetista. Osa kapasiteetista on käytössä omien tuotemerkkien valmistukseen ja osa sopimusvalmistukseen. Käynnissä olevat neuvottelut sopimusvalmistuksesta kansainvälisille markkinoille tulevat toteutuessaan olemaan merkittäviä, ja siivittävät toiminnan vahvaa kasvua.

Tehtaalla tullaan jatkossa hyödyntämään aurinkovoimaa suunnitteilla olevan aurinkopuiston ansiosta. Alkukesästä tuotteiden pakkaaminen vaihtuu robottiaikaan, mikä tehostaa pakkaamon toimintoja entisestään. Suunnitelmissa on myös logistiikkakeskuksen rakentaminen tehtaan alueelle lähivuosina.

Kauppalehden myöntämä Kasvaja-sertifikaatti on arvostettu merkki suomalaisesta menestyksekkäästä liiketoiminnasta ja kasvusta. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaansa merkittävästi kolmen viimeisen vuoden aikana, ja osoittaneet vahvaa taloudellista suorituskykyä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Tero Rovio, Rovio Pet Foods, tero.rovio@roviopetfoods.fi, p. 0500 741 679