Vihreiden Virta ja Harjanne: “Orpon hallituksen politiikka ei hyödytä pienyrittäjiä – päinvastoin"

– Yleisen arvonlisäverokannan korottaminen 24 prosentista 25,5 prosenttiin on liian suuri nosto. Monet yrittäjät eivät pysty siirtämään korotusta suoraan hintoihinsa, mikä tarkoittaa sitä, että heille jää noston myötä aiempaa vähemmän rahaa käteen. Kun samalla poistuu alv:n alarajahuojennus eikä vähäisen toiminnan alarajaa olla nostamassa, pienyrittäjät joutuvat ahtaalle, Virta summaa hallituspolitiikan vaikutuksia.

Virran mukaan hallituksen johdonmukainen linja tuntuu olevan, että otetaan heiltä, joilla on jo kaikkein vähiten ja annetaan heille, joilla on jo kaikkein eniten.



– Sen lisäksi, että hallitus leikkaa juuri lapsilta, nuorilta, vammaisilta ja esimerkiksi vanhusten hoidosta, vaikeuttaa hallitus kaikkein pienimpien yritysten asemaa. Se on lyhytnäköinen valinta, sillä Suomi todella tarvitsee kaiken kokoisia yrityksiä, Virta painottaa.

Virran mukaan alv-korotus kertoo hallituksen arvovalinnoista: suuret yritykset saavat valtiolta miljardien eurojen edestä suoria tukia ja verotukia, mutta pienimpien yritysten verotus kiristyy.

– Orpon hallituksen politiikka ei hyödytä pienyrittäjiä, päinvastoin. Kokoomuksen jos jonkun luulisi tietävän, että Suomen yrityksistä 95,5 prosenttia on alle 10 hengen mikroyrityksiä, joten tälläistä politiikkaa tekemällä on tekopyhää väittää olevansa yrittäjien puolella, Virta sanoo.

Harjanne muistuttaa, että samalla kun yrittäjien taakaksi tulee korkeampi alv-kanta, arvolisäveron alarajahuojennus poistuu. 15 000–30 000 euron liikevaihdon yrittäjät ovat tähän saakka saaneet osan maksamastaan arvonlisäverotuksesta takaisin. EU-direktiivin mukaisesti arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu ensi vuonna.

– Nyt kun alarajahuojennus poistuu, koskee 15 000 euron liikevaihdon yrittäjää sama ALV-velvollisuus kuin jättiyritystä. 15 000 euroa on vähäisen toiminnan alaraja, eli sitä pienemmän liikevaihdon yrittäjällä ei ole ollenkaan ALV-velvollisuutta. Hallitus olisi voinut nostaa vähäisen toiminnan alarajaa, mutta se ei valinnut tehdä niin, Harjanne valottaa.

Monien asiantuntijoiden mukaan 15 000 euron vähäisen toiminnan alaraja on liian matala nyt, kun ALV-alarajahuojennus poistuu.

– 15 000 euroa on 1 250 kuukaudessa, eli todella vähän. Näin matala raja ei kannusta kasvuun ja hankaloittaa yrittämisen aloittamista. Se ei myöskään tee esimerkiksi osa-aikaisesta yrittämisestä houkuttelevaa, Harjanne sanoo.

– Jätin itse jo joulukuussa vähäisen toiminnan alarajan nostamisesta toimenpidealoitteen. Hallitus ei ole aloitteeseen kuitenkaan vielä tarttunut. Jo valmiiksi haastavassa taloudellisessa tilanteessa monen pienyrittäjän tilanne vaikeutuu entisestään, Virta lisää.