Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-edustajat: Hallitus kiirehtii lakkauttamaan vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen tuet

Täyssähköautojen hankintatukiin ja kaasu- ja etanolikonversioiden tukiin myönnettiin vuonna 2022 kolmivuotinen siirtomääräraha, jota on edelleen käyttämättä. Nykyhallitus ei ole osoittanut näihin tukiin lisärahoitusta eikä se aikonut jatkaa kaasun tai etanolin muuntotukea lainkaan, mutta hankintatukien marraskuisen käsittelyn yhteydessä eduskunta velvoitti hallituksen tuomaan tästä jatkoesityksen.

– Vaikuttaa siltä, että hallitus on tuonut lakiesityksensä muuntotuesta vain muodon vuoksi, koska eduskunta tätä edellytti. Kuin piruillen hallitus on asettanut tuen hakuajaksi puoli vuotta, joka on aivan liian lyhyt. Eikö hallitus halua, että tukea ehdittäisiin hakea, pohtii kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen.

Hallitus esittää paketti- ja kuorma-autojen vaihtoehtoisen käyttövoiman hankintatuen viimeiseksi hakupäiväksi 31.12.2024 ja ajoneuvojen muuntotukien hakemisessa 15.12.2024, jonka jälkeen niitä ei voisi hakea enää lainkaan. Hakuajan pidentämisen lisäksi demarit nostaisivat muuntotuen määrää.

– Hankintatukien hakuaikaa olisi perusteltua pidentää kahdella vuodella vuoden 2026 loppuun ja muuntotuen vuodella vuoden 2025 loppuun saakka. Myös kustannukset ovat kohonneet, joten olisi tarkoituksenmukaista nostaa muuntotukea aiemmasta 200 eurosta 350 euroon. Todelliset kustannukset ovat 800–1000 euron luokkaa, kansanedustaja Marko Asell perustelee.

Muilta osin valiokuntaryhmä pitää lakiesitystä tarpeellisena. Sen avulla tukea voidaan myöntää myös maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitetun kaasukäyttöisen paketti- ja kuorma-auton hankintaan. Samalla tuen yrityskohtainen kokonaismäärä nostetaan 300 000 euroon kolmen vuoden aikana.

– On tärkeää, että pyrimme irrottautumaan fossiilisista polttoaineista teknologianeutraalilla tavalla. Tuet ovat osa reilua siirtymää ja niiden avulla tehdään liikenteen vihreästä murroksesta ihmisille ja yrityksille myös taloudellisesti mahdollista. Nyt pitäisi saada erityisesti raskaan kaluston käyttövoimamurros yrityksissä liikkeelle, kansanedustaja Pinja Perholehto arvioi.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan sosialidemokraatit jättivät tänään tiistaina 4.6. yhdessä keskustan, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajien kanssa yhteisen vastalauseen valiokunnan mietintöön, joka koskee hallituksen esitystä laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta.