Kun matka päättyy kuolemaan – uutuuskirja käy läpi kuolonkolareita ja niiden syitä

Suomen itsenäisyyden ajan tieliikenne on vaatinut noin 45 000 kuolonuhria, yhtä monta kuin keskisuuressa suomalaisessa kaupungissa on ihmisiä. Näitä kuolemankolareita selvittävät paitsi poliisit myös erityiset tutkijalautakunnat, joissa on myös tie- ja liikennetekniikan, autotekniikan, käyttäytymistieteiden ja lääketieteen asiantuntijoita.

Viimeiset kilometrit kertoo tutkijalautakuntien tutkimista onnettomuuksista sellaisina kuin ne tapahtuivat, kolaria edeltävien tapahtumien kuvausta ja taustaa unohtamatta. Mukana on 40 eri vuosikymmeninä tapahtunutta kuolemankolaria, jotka voisivat tapahtua vielä tänäkin päivänä autojen teknisestä kehityksestä huolimatta.

Kirjaan on koottu myös kattava katselmus siihen, mitä Suomessa on liikenneturvallisuuden alalla tehty autoistumisen alkutaipaleilta lähtien. Lopuksi arvioidaan, tullaanko vuonna 2050 saavuttamaan paljon puhuttu nollavisio eli tilanne, jossa kenenkään ei tarvitse kuolla tai edes loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Osa onnettomuuskuvauksista on julkaistu Olavi Lempisen ja Mikko Merilinnan kirjoittamassa ja Tekniikan Maailma -lehden julkaisemassa palkitussa artikkelisarjassa ”Tutkijalautakuntaa tarvittiin”.

Vantaalla asuva Olavi Lempinen teki pitkän uran poliisissa ja eläköityi ylikomisariona. Hän on kirjoittanut aiemmin neljä sotahistoriaan liittyvää tietokirjaa.

Martti Merilinna on helsinkiläinen diplomi-insinööri, joka on suorittanut myös Yhdysvalloissa liikenneinsinöörin tutkinnon. Hän aloitti uransa TVH:ssa liikenneturvallisuustehtävissä ja siirtyi sieltä Tekniikan Maailma -lehteen aluksi auto- ja liikennetoimituksen päälliköksi ja myöhemmin päätoimittajaksi. Aktiivisen lehtimiesuransa jälkeen hän on toiminut myös Autoliiton puheenjohtajana.