Pahan piirissä on Arne Dahlin uuden sarjan henkeäsalpaava aloitus

Suuren teräskonsernin johtajan BMW räjähtää moottoritiellä. Tapausta pidetään onnettomuutena, kunnes tapahtuu toinen samankaltainen isku. Samaan aikaan rikoskomisario Eva Nyman saa salaperäisen kirjeen, jossa uhataan vieläkin pahemmalla iskulla. Kirjeen sanavalinnat saavat Nymanin epäilemään sen kirjoittajaksi kauan sitten kadonnutta kollegaansa Lukas Friselliä, jota hän olisi mieluummin ajattelematta.

Nyman kokoaa kasaan vakaviin ja epätavallisiin rikoksiin erikoistuneen NOVA-ryhmänsä. Nymanin lisäksi ryhmään kuuluvat juuri miehensä traagisesti menettänyt Annika ”Ankka” Stolt, Afganistanista lapsena Ruotsiin paennut Shabir Sarwani, Anton Lindberg, joka ei tunnu pääsevän irti huhtikuun 2022 pääsiäsmellakoista, sekä Sonja Ryd, jonka kanssa Nymanilla on pitkä ja vaiheikas historia. Yhdessä heidän on pysäytettävä pommittaja ennen seuraavaa iskua.

Terroripommittajan kohteet näyttävät liittyvän ilmastoon ja sen pahimpiin saastuttajiin. Voisiko ilmastoterroristi todella olla Eva Nymanin entinen pomo Frisell, joka huhujen mukaan asuu syvällä metsässä ja elää omavaraisena survivalistina? Vai yrittääkö joku lavastaa tämän syylliseksi?

Pahan piirissä aloittaa jännityksen mestarin Arne Dahlin uuden ylistetyn sarjan, joka seuraa rikoskomisario Eva Nymania ja hänen värikästä NOVA-ryhmäänsä. Mukaansatempaava trilleri vie lukijan syvälle Ruotsin metsiin jahtaamaan maan vaarallisinta rikollista.

Pahan piirissä on ajankohtainen, ajatuksia herättävä ja viihdyttävä murhamysteeri, jonka tapahtumien lonkerot ulottuvat myös Ruotsin rajojen ulkopuolelle. Se on täynnä omaperäisiä ja aitoja henkilöhahmoja ja jännittäviä juonenkäänteitä.

“Vahva alku Dahlin uudelle sarjalle.” – Dagens Nyheter

Arne Dahl on yksi Pohjoismaiden parhaista rikoskirjailijoista. Hänen kirjojaan on myyty yli viisi miljoonaa kappaletta, ja niitä on käännetty yli 32 kielelle. Dahl on palkittu Saksan, Tanskan ja Ruotsin tärkeimmillä rikoskirjailijapalkinnoilla.

Pahan piirissä aloittaa Dahlin pitkään odotetun NOVA-sarjan. Sen käännösoikeudet on myyty jo 18 maahan ja se on noussut bestsellerlistoille useassa maassa.

Äänikirjan lukee Krista Putkonen-Örn.

Tilaa arvostelukappale