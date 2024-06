Miltä näyttää vahinkovakuutusyhtiöiden vastuullisuuden kärki Suomessa - Katso tuore raportti!

Vakuutusmeklaritoimisto Söderberg & Partners julkaisee tänään järjestyksessä toisen "Vastuullinen vahinkovakuuttaminen Suomessa" -raportin. Raportissa kahdeksan vahinkovakuutusyhtiötä on analysoitu ja arvioitu sen perusteella, kuinka vastuullisia yhtiöt ovat korvauskäsittelyssä, hankinnoissa, vahinkojen ennaltaehkäisyssä, sijoituksissa, tietoisuuden ja yhteistyön lisäämisessä sekä työntekijöidensä vastuullisuuskoulutuksessa.



"Yritys, jolla on vihreä luokitus useilla osa-alueilla, työskentelee aktiivisesti hallitakseen ja vähentääkseen yhteiskuntaan kohdistuvia vastuullisuusriskejä. Raporttien tarkoitus on auttaa asiakkaitamme tekemään parempia valintoja antamalla tietoa siitä, miten kukin yhtiö sisällyttää vastuullisuuden osaksi toimintaansa. Lisäksi haluamme auttaa vakuutusyhtiöitä heidän vastuullisuustyössään. Yhdessä asiakkaiden ja vakuutusyhtiöiden kanssa voimme vaikuttaa ja luoda turvallisemman ja vastuullisemman maailman kaikille", sanoo Joakim Seeberg, Söderberg & Partners Oy:n toimitusjohtaja.

Vuoden 2024 luokitukset

Raportin mukaan neljä vakuutusyhtiötä on saanut vihreän luokituksen yhdessä tai useammassa kategoriassa:



If

LähiTapiola

Pohjola

Pohjantähti



Parhaimmat arviot saivat If, joka sai vihreän luokituksen kaikissa viidessä kategoriassa sekä Pohjola, joka sai neljä vihreää luokitusta ja paransi merkittävästi viime vuoteen verrattuna.



Arvioinnin kohteena olivat:



AIG

Fennia

If

LähiTapiola

Pohjantähti

Pohjola

Protector

Turva



Suhteellinen arviointitapa



Raportissa vahinkovakuutusyhtiöiden vastuullisuustyötä arvioidaan suhteellisesti kunkin tuotealueen sisällä, mikä tarkoittaa, että yhtiöiden vastuullisuusluokitukset asetetaan suhteessa toisiinsa. Vihreän luokituksen saanut yhtiö työskentelee aktiivisemmin vastuullisuuskysymysten parissa kuin keltaisen tai punaisen luokituksen saanut yhtiö.



Arvioimme:



vastuullisuutta vahinkovakuutuksissa yritys-, ajoneuvo- ja kuljetusvakuutusten osalta

vastuullisuutta sijoituksissa

vastuullisuutta tietoisuuden ja yhteistyön lisäämisessä.



Yhtiöt saavat yksilöllisen luokituksen niillä osa-alueilla, jotka vaikuttavat niiden toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset eivät saa kokonaisarviointia, koska kaikki yritykset arvioidaan eri osa-alueilla.



Analyysin on toteuttanut Söderberg & Partners Wealth Management AB. Analyysi pohjautuu vakuutusyhtiöille lähetettyihin kyselylomakkeisiin sekä niiden verkkosivuilla ja vastuullisuusraporteissa julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Vakuutusyhtiöille on esitetty lisäkysymyksiä varmistaaksemme, että tiedot olisivat mahdollisimman kattavia ja tarkkoja.Lisätietoa analyysin tekotavasta, arvioitavista kriteereistä ja siitä, miten luokitukset määräytyvät, löytyy raportista.