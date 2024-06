Suomalaiskeilaaja rikkoi uskomattoman 300 sarjojen rajan - harvinaiseen kerhoon

Sadannen 300 sarjan Joonas Jehkinen, 38, keilasi viime viikon perjantaina Joramark Openissa Kuopion Keilakukossa. Viikko oli trebojen osalta keilaseura Varkauden Mainareiden keilaajalle hurjaa tykitystä, sillä samalla viikolla Jehkinen teki kolme täydellistä sarjaa kahdessa kilpailussa.

– Siinä vaiheessa, kun 300 sarjoja alkoi olla kasassa yli 80, niin kyllä sitä mietti, että olisihan se hienoa saada sata täyteen. Vielä kymmenen vuotta sitten en olisi ikinä uskonut tähän. Kun olin itse juniori 90-luvulla, oli parhailla keilaajilla sellaista reilua 20, kuten Mika Koivuniemellä. Satanen olisi tuntunut silloin käsittämättömältä, mutta pallokehitys on mahdollistanut sen, että treboja tulee paljon enemmän kuin aikaisemmin, Jehkinen kertoo.

Ensimmäisen 300 sarjansa Joonas muistaa hyvin. Hän oli nimittäin aikanaan Suomen nuorin 300 sarjan tehnyt pelaaja. Myöhemmin tuon ennätyksen laittoi uusiksi Pyry Puharinen 12 vuoden, kolmen kuukauden ja 28 päivän ikäisenä.

– Olin itse silloin reilu 13-vuotias. Olin silloin tosiaan nuorin 300 tehnyt pelaaja ja muistan, että jännitti ihan pirusti ne viimeiset heitot, Jehkinen nauraa.

Muita mieleen jääneitä 300 sarjoja ovat kaikki sellaiset, joissa panoksena on ollut rahapalkinto sekä Jehkisen mukaan myös Yhdysvalloissa tehty treba.

– Kyllä ne rahapalkinnot tuovat siihen boostia. Paras 300 sarja tuon ensimmäisen jälkeen on parin vuoden takaa Ballmaster Openista, kun siitä trebasta sai kolmen tuhannen euron palkinnon. Siinä oli panosta ja tunnetta mukana, koska se alkaa olla sellainen summa, joka on taloudellisesti merkittävä apu. Siinä onnistuminen oli hienoa ja vieläpä maailman parhaassa keilahallissa parhaan yleisön edessä Talissa. Kyllä mieleen on jäänyt myös Jenkeissä PBA-kiertueella Yhdysvalloissa tehty yksi 300 sarja. Se oli mukava, kun siitä sai itselleen 300-sormuksen, Jehkinen sanoo.

Hauska erikoisuus on myös se, että Jehkinen keilasi hiljattain hetken aikaa myös kahden käden tekniikalla ja onnistui silloinkin täydellisen sarjan tekemään.

– Minulla on nyt 99 trebaa yhdellä kädellä ja yksi kahdella kädellä. Seuraava haaste voisi olla yrittää kahdella kädellä oikealta puolelta, vasenkätinen keilaaja virnistää.