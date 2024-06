Finnish Comms Awards 2024 -kilpailun päätuomariksi Taru Nikulainen, Brunnen Communications -viestintätoimistosta

Kilpailun päätuomariksi valittiin Brunnen Communicationsin perustaja ja toimitusjohtaja Taru Nikulainen. Taru on viestinnän pitkän linjan ammattilainen, jonka ominta osaamista ovat strategiat, vaikuttaminen, muutokset sekä kriisit. Monissa viestinnän liemissä keitettyä Tarua erityisesti inspiroi viestinnän kriittinen merkitys kaikissa päätöksenteon vaiheissa sekä viestinnän mitattava kytkeminen liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin.

– Kilpailu on ihailtava näyteikkuna kaikelle sille viestinnän laajalle asiantuntemukselle, mitä maastamme löytyy. Se on myös areena kertoa ei vain toimiston osaamisesta, vaan eritoten toimiston ja asiakkaan yhteisen työskentelyn saavutuksista. Toivon näkeväni tuomaristoni kanssa etenkin sellaisia töitä, joissa on pystytty osoittamaan viestinnän ja liiketoiminnan mitattava kytkös. Juuri tämä ajattelu vie alaamme eteenpäin, sillä vaikuttava viestintä ei ole koskaan kimppu irrallisia temppuja, se on asiakkaan strategiaan kytkettävää ydintyötä, päätuomari, Brunnenin toimitusjohtaja Taru Nikulainen sanoo.

Tuomariston työskentelyä yhdessä Tarun kanssa ohjaa kilpailun sääntötuomari Sari-Liia Tonttila, perustaja, partneri, Ahjo Communications. Kilpailun tuomariston valitsee vuosittain kilpailun ohjausryhmä, Marketing Finlandin Viestintätoimistojen hallitus. Tuomaristoon kutsutaan viestinnän kokeneita ammattilaisia viestintätoimistoista, eri toimialoilta, mediasta sekä korkeakouluista.

Finnish Comms Awards 2024 -kilpailun pääyhteistyökumppanina aiempien vuosien tapaan toimii Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry. Kilpailussa palkitaan tänäkin vuonna omassa kategoriassaan Vuoden varainhankintateko, johon voivat osallistua kaikki yleishyödylliset järjestöt. Vuoden varainhankintateko -kategorian ja VaLan kumppanina kilpailussa ovat tänä vuonna Warner Bros. Discovery ja RadioMedia ry, jotka palkitsevat gaalassa voittajatyön laajalla näkyvyydellä ja kuuluvuudella.

– On hienoa jatkaa jo vuonna 2019 alkanutta yhteistyötä Finnish Comms Awardsin kanssa. Näiden vuosien aikana on yhdessä palkittu vaikuttavia ja koskettaviakin hyväntekeväisyyskampanjoita. Tämän vuoden kilpailuun saimme kategoriaan kaksi palkitsemiskumppania: Warner Bros. Discovery ja RadioMedia. Heidän mediatilapalkinnoillaan vuoden 2024 varainhankintateko onnistuu varmasti vielä entistä paremmin tavoittamaan kohderyhmäänsä, kommentoi VaLan pääsihteeri Pia Tornikoski.

Finnish Comms Awards 2024 yhteistyökumppaneina toimivat myös ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry ja Viesti ry.

Finnish Comms Awards – asiakkaan ja toimiston yhteinen kilpailu

Finnish Comms Awards on yhteistyön kilpailu, jossa palkitaan toimisto, asiakas ja yhteistyökumppanit. Olennaista on näkökulma: asiakkaan tavoitteiden tukeminen vaikuttavalla viestintäosaamisella tai haasteen ja ongelman ratkaiseminen yhdessä. Kilpailu nostaa esiin viestintäyhteistyökumppanin kanssa tehtävän yhteistyön arvoa, kokemusta ja vaikuttavuutta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Finnish Comms Awards 2024 -kilpailun aikataulu

Ilmoittautuminen alkoi 20.5.2024

Early Bird voimassa 18.8.2024 saakka

Kilpailutöiden deadline 8.9.2024

Henkilöpalkintojen deadline 29.9.2024

Shortlista julkistetaan 26.9.2024

Tuomarointipäivä 22.10.2024

Finnish Comms Awards -gaala 31.10.2024

Finnish Comms Awardsissa palkitaan parhaita viestintätöitä eri kategorioissa. Kilpailussa on kaksi pääkategoriaa: Neuvonanto, konsultointi, suunnittelu ja valmennus sekä Vaikuttamiskampanjat ja monikanavatyöt. Omassa kategoriassaan palkitaan vuoden varainhankintateko (VaLa). Kilpailussa on myös neljä vertaisarvioinnilla arvioitavaa kategoriaa sekä kolme kategoriaa: Vuoden Viestintätyö, Vuoden Vaikuttamiskampanja ja Vuoden Pitchaaja, joiden voittajat valitaan tuomaristopäivän päätteeksi.