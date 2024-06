Iskikö pentukuume? Katso Kennelliiton viisi vinkkiä pennunhankintaan

- Koiranpennun hankinta on nykyisin helppoa. Verkon kautta pennun voi hankkia nopeasti, sen enempää asiaa miettimättä. Se ei kuitenkaan ole järkevää. Pennunhankinta on iso päätös, joka kannattaa harkita tarkkaan, muistuttaa Kennelliiton kasvattajatoimikunnan esittelijä Seidi Linnavuori-Nyman.

Kennelliiton verkkosivuille kootut viisi vinkkiä auttavat hankkimaan koiranpennun vastuullisesti ja turvallisesti. Verkkosivuilta löytyy linkkejä myös muihin tietolähteisiin.



Vinkki 1: Selvitä, onko sinusta koiranomistajaksi

Koiran omistaminen tuo mukaan paljon vastuuta. Parhaimmillaan nelijalkainen kaveri on perheenjäsenesi 10–15 vuoden ajan. Siksi kannattaa selvittää tarkkaan, onko itsestä koiranomistajaksi, vai voisiko tyytyä koiranystävän rooliin.

Koiran omistaminen vaikuttaa omaan ajankäyttöön, asumiseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Koiraa on lenkitettävä säännöllisesti säällä kuin säällä. Koira saattaa varsinkin pentuaikana tehdä tuhoja kotona. Koiranpito voi myös tuoda mukanaan yllättäviä kustannuksia. Siihenkin on varauduttava, että oma elämäntilanne muuttuu, ja koiranpito voi muuttua haastavaksi.



Vinkki 2: Tiedosta, että koira ei ole esine, vaan elävä eläin ja tuo mukanaan vastuuta

Vastuullinen koiranomistajuus alkaa siitä, että osaa ottaa huomioon, mitä elävän eläimen pitäminen vaatii, ja opettelee lukemaan koiraansa. Kaikki koirat ovat yksilöitä, joiden tarpeet on osattava ottaa huomioon. Myös koirarotujen välillä on eroja. Siksi on tärkeää perehtyä tarkkaan koiran lajin- ja rodunomaisiin tarpeisiin.

Koirarotua valitessa kannattaa pohtia tarkkaan, millaista koiranomistajan elämää on valmis viettämään. Erirotuiset koirat kaipaavat erilaisia aktiviteetteja, eikä mikään koira viihdy vain sohvaperunana.

Omistajan on osattava opettaa koiralleen perusasiat ja totutettava koira oman kotiarjen lisäksi erilaisiin ympäristöihin. Perusasioiden opettaminen auttaa myös siinä, että koiran hoitoon liittyvät toimenpiteet sujuvat koiran kanssa hyvin. Koira tulee totuttaa hampaiden, korvien ja turkin hoitoon, pesuun ja kynsien leikkaamiseen.





Vinkki 3: Koiran ulkonäkö ei ole tärkein asia – ykkösasiat ovat terveys ja luonne

Koiranpennut ovat söpöjä, mutta söpöä ulkonäköä paljon tärkeämpää koiralle on sen terveys ja hyvä luonne. On myös hyvä muistaa, että jos haluaa pitkäkarvaisen koiran, vaatii koiran turkki säännöllistä huoltoa. Entäpä elinympäristö? Jotkin rodut sopivat paremmin tietynlaisiin elinympäristöihin. Esimerkiksi isokokoiset koirat eivät välttämättä sovellu pieneen kaupunkiasuntoon.



Eri roduilla on alttiuksia erilaisille sairauksille, joihin tulee perehtyä. Rotua valitessa kannattaakin tutustua sen mahdollisiin terveysongelmiin. Myös koiran luonne ja temperamentti ovat erittäin tärkeitä, jolloin rodunvalinnassa tulee painottaa niiden sopivuutta omaan elämäntilanteen ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Pentu tulee hankkia kasvattajalta, joka on allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen, ja joka huolehtii kasvattamiensa koirien terveydestä.





Vinkki 4: Skarppina tietotulvassa – etsi luotettavaa tietoa koiranhankintasi tueksi

Mitä paremmin tuntee koiranpentujen alkuperän, sitä paremmin voi varautua mahdollisiin terveys- tai käyttäytymisongelmiin. Kasvattajalta ja Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä saa tietoa pentujen vanhempien ja sukulaisten terveystutkimustuloksista ja mahdollisista luonteen kuvauksista.

Tietoa koirista ja pennun hankinnasta on saatavilla paljon. Tiedonhaussa on pysyttävä skarppina ja muistettava kriittisyys. Pentua ei tule hankkia pelkän verkkomyynti-ilmoituksen perusteella, vaan käydä aina katsomassa paikan päällä ja varmistaa, että näkee myös pentueen emän.





Vinkki 5: Tee vastuullinen valinta – hanki koira turvallisesti luotettavalta toimijalta

Pentu tulee hankkia luotettavalta ja vastuulliselta toimijalta, joka asettaa koirien terveyden ja hyvinvoinnin etusijalle. Myytävänä olevan pennun tulee olla rekisteröity. Vastuullinen kasvattaja tekee ostajan kanssa kirjallisen sopimuksen sekä auttaa ja neuvoo pentuelämän ensivaiheissa. Ostamalla pennun vastuulliselta kasvattajalta voi myös varmistua siitä, ettei tule tukeneeksi pentutehtailua, joka on eläinten huonoa kohtelua ja epäeettistä toimintaa.

Koiranpennun hankkiminen on iso päätös, joka vaatii sekä ostajalta että kasvattajalta vastuullisuutta. Houkutusten ei kannata viedä harhaan, vaan varmistaa, että koiranhankinta sujuu mietitysti ja vastuullisesti. Näin uuden perheenjäsenen kanssa saa parhaan mahdollisen alun yhteiseen elämään.





Tutustu tietoon verkkosivuillamme

Kaikki viisi vinkkiä löytyvät osoitteesta www.kennelliitto.fi/viisivinkkiä. Tältä sivulta löytyy myös tietoa muista tietolähteistä, kuten Kennelliiton hankikoira.fi-verkkosivut ja podcastit.



Lisätietoja

Kennelliiton kasvattajatoimikunnan esittelijä

Seidi Linnavuori-Nyman

seidi.linnavuori-nyman@kennelliitto.fi

puh. 09 8873 0294

Kennelliiton viestintäpäällikkö

Liisa Suoninen

liisa.suoninen@kennelliitto.fi

puh. 050 329 3897