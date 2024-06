Oulun yliopisto kirkastaa kiinteistöstrategiaansa ja selvittää sijaintivaihtoehtoja yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa

”Kiitämme Oulun kaupunkia yhteistyöstä ja jatkamme vaihtoehtojen selvittämistä yhteisessä työryhmässä. Päätöksenteon aika kampusratkaisuissa on vasta sitten, kun meillä on mahdollisimman hyvä käsitys eri vaihtoehdoista ja niiden mahdollisuuksista”, Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayub sanoo.



”Selvitystyö tuo nyt luontevan kohdan kirkastaa yliopiston kiinteistöstrategiaa, jossa tarkastellaan minkälaisia yliopiston kiinteistötarpeet tulevaisuudessa ovat. Mahdollisia vaihtoehtoja tarkastellaan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön toiminnallisista näkökulmista ja on erittäin tärkeää myös hahmottaa eri vaihtoehtojen taloudelliset raamit. Kampus on yliopiston toiminnan ympäristö, minkä lisäksi tilaratkaisut ovat yliopistolle merkittävä taloudellinen kysymys”, Oulun yliopiston hallituksen talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen sanoo.



Yliopiston hallitus keskustelee etenemisestä tulevissa kokouksissaan.