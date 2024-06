Kenttätien palvelukeskus Oulussa muuttaa Kontinkankaalle

Kenttätien palvelukeskukselle ja päiväkeskus Huilille Kontinkankaalta remontoidut tilat otetaan käyttöön juhannusviikolla. Samassa rakennuksessa osoitteessa Kajaanintie 48 C toimivat myös Pohteen päihdeklinikka ja viikonloppuisin avoinna oleva selviämisasema.

Uusissa tiloissa on yhteensä 50 asiakaspaikkaa: 46 sänkypaikkaa 2–3 hengen huoneissa ja neljä patjapaikkaa neljän hengen huoneessa. Vanhoissa tiloissa virallisia asiakaspaikkoja on ollut 38, mutta lisäpaikoille asiakkaita on voitu ottaa enemmän.

– Saamme nyt tilat, jotka sopivat paremmin tarpeisiimme. Tilapäismajoituksen asiakaspaikkoja on enemmän, ja päiväkeskus Huilille tulevat isommat ja väljemmät tilat. Yömajoituksen ja päiväkeskuksen puolet on nyt myös selkeämmin eroteltu toisistaan, kertoo vastuuyksikköpäällikkö Katja Karppinen.

Päiväkeskus Huili on muuton vuoksi kiinni 15.–18. kesäkuuta. Tilapäisasumisen aukioloihin muutto ei vaikuta.

Vaikka palvelukeskuksen osoite muuttuu, nimenä säilyy toistaiseksi Kenttätien palvelukeskus.

Paikka asunnottomuutta kokeville

Kenttätien palvelukeskukseen otetaan yöksi henkilöitä, jotka kokevat asunnottomuutta. Asiakkaaksi pääsee kysymällä yöpaikkaa Kenttätien palvelukeskuksen henkilökunnalta tai oman sosiaalityöntekijän tai muun viranomaisen ohjaamana.

Kenttätien palvelukeskuksen yhteydessä toimiva päiväkeskus Huili on matalan kynnyksen kohtaamispaikka asunnottomuutta kokeville tai asunnottomuuden uhan alla oleville päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille. Huilissa saa neuvontaa ja opastusta asioiden hoitamiseen. Huilissa voi myös viettää aikaa, käydä peseytymässä, pestä pyykkiä, levähtää ja syödä maksuttoman aamupalan ja lounaan. Huili on auki arkisin kello 8–15 ja viikonloppuisin kello 9–17. Huilissa voi asioida nimettömänä.

Uusiin tiloihin muuttaa myös Kenttätien palvelukeskuksen Aste-toiminta, joka tarkoittaa päihteitä ongelmallisesti käyttävien asunnottomien henkilöiden tukemista asunnon haussa ja kuntoutumisessa. Aste-toiminnan asiakkaaksi voi ohjautua oman sosiaalityöntekijän, Kenttätien palvelukeskuksen, päiväkeskus Huilin tai Aste-työntekijöiden kautta. Asiakasta tuetaan tarpeen mukaan vielä asunnon löytymisen jälkeen.