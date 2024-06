Suomessa kehitettiin maailman ensimmäinen tekoälysovellus ammattikeittiöille

Jyväskyläläinen PoweResta muuttaa hotelli, ravintola ja catering -alaa lanseeraamalla syyskuussa maailman ensimmäisen HoReCa -alalle suunnatun tekoälysovelluksen. Tämä uraauurtava sovellus tuo mukanaan merkittäviä parannuksia ja uusia mahdollisuuksia alalle tehostamalla alan toimintaa ja vapauttamalla aikaa muun muassa laadukkaan ruoan valmistamiseen ja asiakaspalveluun.

”Tekoälyä ei toistaiseksi ole hyödynnetty HoReCa -alalla, tekoäly tulee muuttamaan myös ammattikeittiöiden toimintaa. Tavoitteenamme on pysyä alan kehityksen kärjessä ja varmistaa, että asiakkaamme saavat käyttöönsä parhaita mahdollisia välineitä toimintansa tehostamiseen”, Petteri Malinen, yksi yrityksen perustajista kertoo.

Perustamisestaan asti PoweResta on lähtenyt muuttamaan ammattikeittiöiden toimintaa modernimpaan suuntaan ja sitoutunut jatkuvaan innovaatioon ja kehitykseen. Vuonna 2019 perustettu yritys on kasvanut merkittäväksi toimijaksi koko Suomessa. Sen palveluita käyttää jo 40% Suomen kunnista ja kaupungeista. Modernilla ravintola ja ammattikeittiöiden toiminnanohjausjärjestelmällä kovaa kasvua tekevä PoweResta on tunnistettu yhdeksi Keski-Suomen alueen menestyneimmistä kasvuyrityksistä.