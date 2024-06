SDP:n Matias Mäkynen: Pääministerin ilmastolausunnot ovat vastuuttomia

- Pääministeri Orpo sanoi eilen HS:n tentissä, että sääntelyn sijasta tarvitaan nyt ”uskoa siihen, että teknologia ja markkinatalous ratkoo tätä”. Usko ei riitä ilmastonmuutoksen torjunnassa vaan tarvitsemme tekoja. On todella huolestuttavaa puhetta pääministeriltä väittää, ettei ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvittaisi poliittista ohjausta ja kannusteita. Kokoomus on selvästi päättänyt pudottaa hanskat aikamme suurimman turvallisuusuhan torjumisessa, Mäkynen sivaltaa.



- Kulunut viikko on ollut täynnä huolestuttavia uutisia ilmaston tilasta. Hiilidioksidi ilmakehässä lisääntyy kymmenen kertaa nopeammin kuin 50 000 vuoteen, lähes jokainen suomalainen lapsi kärsii ilmastonmuutoksesta vuoteen 2050 mennessä, ääri-ilmiöt lisääntyvät, Suomen luonto on muuttumassa hälyttävästi ja ruoantuotanto vaikeutuu – ja tässä tilanteessa pääministeri Orpo vaatii, että EU:n pitää ottaa tauko ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävässä sääntelyssä. Tämä on täysin vastuuton lausunto Suomen pääministeriltä.

Ilmastonmuutos on vakava uhka maapallolle, ihmisten terveydelle ja hengelle sekä myös nykyiselle talousjärjestelmälle. On käsittämätön ajatus, että tämän mittaluokan kysymys tulisi jättää markkinoiden ratkottavaksi, sanoo Mäkynen.

- Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan myös teknologiaa ja yrityksiä, mutta myös niiden toimintaa ohjaavaa sääntelyä. Suomalainen elinkeinoelämä ei toivo sääntelyssä peruuttamista, vaan ennakoitavaa sääntelyä, joka mahdollistaa vihreän siirtymän ratkaisujen pitkäjänteisen kehittämisen. Pääministerin ehdotukset ovat myrkkyä myös suomalaisille yrityksille, kasvulle ja työpaikoille.

- Euroopan parlamentti on ollut kuluneella kaudella ilmastotoimien kirittäjä unionissa. Tarvitsemme myös seuraavalla kaudella ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sitoutuneen parlamentin, koska Suomessa on vallassa hallitus, joka ei ota ilmaston lämpenemisen uhkaa vakavasti. SDP on sitoutunut toimimaan kestävästi ilmaston puolesta myös Euroopan parlamentissa, Mäkynen päättää.