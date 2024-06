Uusi Hongqi EH7 -sedan määrittelee uudelleen täyssähköautojen toimintamatkan

Tietoja Hongqista

Hongqi, joka on osa FAW-konsernia, on kiinalainen premium-automerkki, joka on valmistanut autoja jo vuodesta 1958. Ylellisistä ajoneuvoistaan ​​ja innovaatioistaan ​​tunnettu Hongqi on sähköautojen vallankumouksen eturintamassa. Brändi on sitoutunut tarjoamaan kuljettajille ensiluokkaisen sähköajokokemuksen, joka on sekä kestävä että innostava. Tuotemerkkiä myydään Hedin Automotive -jälleenmyyntiverkoston kautta Belgiassa, Saksassa, Luxemburgissa, Hollannissa ja Ruotsissa (ja Ruotsin kautta myös Suomessa). Hongqi maahantuonti on osa Hedin Premium Caria joka on osa Hedin Mobility Groupia.