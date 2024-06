Hedin Mobility Group on saanut päätökseen Scandia Rentin oston ja vahvistaa osuuttaan pohjoismaisilla autonvuokrausmarkkinoilla

MABI Mobility AB on osa Hedin Mobility Groupia ja yksi Ruotsin suurimmista autovuokraamoista. Tukholmassa vuonna 1989 perustettu yritys on kasvanut jatkuvasti ja sillä on 180 toimipistettä ja 9 600 ajoneuvolla Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Sveitsissä. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiakkailleen joustavia ja luotettavia autonvuokrauskokemuksia kilpailukykyiseen hintaan tinkimättä laadusta, turvallisuudesta, palvelusta tai saatavuudesta.

Scredo Oy on suomalainen autovuokraamo, joka vuokraa autoja yli 100 paikkakunnalla ympäri Suomen. Sen historia juontaa juurensa 1940-luvulle Suomen ensimmäisenä vuokrayhtiönä. Vuosikymmenten kokemuksella asiakkaat hyötyvät laadukkaasta asiakaspalvelusta, jonka paikallista toimintaa hoitaa franchising-yrittäjien verkosto.