Uusi liikennevakuutuslaki: helppo pääsääntö ja muutama poikkeus

Liikennevakuutuslain uudistus kesäkuun alussa on tuonut uusia sähköisiä ajopelejä vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Lain perussääntö on selkeä ja helppo muistaa – kaikki yli 25 kiloa painavat tai moottorilla kovempaa kuin 25 km/h kulkevat menopelit tulee vakuuttaa. Lakiin on kirjattu myös muutamia poikkeuksia, jotka kuluttajan on hyvä tietää. Epävarmaa tai pykäläpoikkeuksiin eksyvää kuluttajaa auttaa Liikennevakuutuskeskuksen uusi verkkotesti.