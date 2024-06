Tutkimus: Neljännes isoista yrityksistä ei ole koskaan testannut kybertapahtumien torjuntasuunnitelmaansa

Pilvipohjaisten tietoturvaratkaisuiden toimittaja Barracuda Networksin vastikään julkaisema kansainvälinen tutkimus osoittaa, että noin puolella yrityksistä ei ole kattavaa suunnitelmaa torjua onnistuneesti kyberhyökkäyksiä, ja noin neljännes tutkimukseen osallistuneista isoista yrityksistä ei ole testannut olemassa olevaa suunnitelmaansa kertaakaan.

Yksi syy tähän voi olla se, että kyberhyökkäyksen torjuntasuunnitelma koetaan monimutkaiseksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. Oletus ei ole kuitenkaan totta. Nykyään häiriötilanteita koskevat suunnitelmat voidaan testata suhteellisen helposti esimerkiksi simuloitujen hyökkäysten avulla.

– Suunnitelman laatiminen on hyvä asia, mutta sen testaamatta jättäminen on riski, mikä voi tuudittaa yrityksen valheelliseen turvallisuuden tunteeseen. Se on erityisen valitettavaa nykyään, kun on täysin mahdollista testata säännöllisesti tietoturvaloukkausten torjuntasuunnitelma ilman, että se olisi suuri tai vaativa asia, Peter Graymon, Barracuda Networksin Pohjoismaiden johtaja, sanoo.

– Näemme omakohtaisesti, että yritykset, jotka valmistautuvat ja testaavat valmiutensa, ovat huomattavasti kestävämpiä verkkohyökkäyksen aiheuttamien vahinkojen välttämisessä tai rajoittamisessa.

Tutkimus osoitti myös, että luottamus tietoverkkotapahtumien käsittelyyn on suhteellisen vähäistä. Keskimäärin vain 43 prosenttia vastaajista sanoo luottavansa yrityksensä kykyyn hallita tietoverkkoriskejä, haavoittuvuuksia ja hyökkäyksiä.

Tutkimuksen mukaan tietoturvaan panostaminen ja sen huomioiminen vaihtelee toimialoittain. Kolmella prosentilla pankki- ja finanssialan yhtiöistä ei ole toimintasuunnitelmaa tietoturvarikoksen varalle, kun vastaava luku vähittäiskaupan alalla on kahdeksan ja teollisuuden toimialalla 15 prosenttia.

Raporttiin koottu tutkimus perustui 1917 IT-turvajohtajan haastatteluun. Vastaajat edustivat keskenään eri toimialoilla toimivia 100–5000 työntekijää työllistäviä yrityksiä Yhdysvalloista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Ranskasta, Saksasta ja Australiasta. Lue lisää Barracudan tutkimusraportista ”The CIO report” täältä.