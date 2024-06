Sarakyläntie Pudasjärvellä suljettu liikenteeltä 10.6. ja 11.6.

Työttömien määrä vähentynyt kevään aikana Pohjois-Pohjanmaalla 22.5.2024 08:03:06 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla oli huhtikuun lopussa 22 200 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 100 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten, mutta vajaa pari tuhatta vähemmän kuin tämän vuoden alussa. Kevään kehityksessä on normaalia vuoden sisäistä muutosta – keväisin työttömien määrä alenee kesää kohti. Matalasuhdanteen ei enää uskota pahenevan. Talous elpyy vähitellen, mutta vielä ei ole merkittäviä työllistäviä kasvusignaaleja näköpiirissä. Lomautettujen määrä on edelleen korkea, mutta on laskenut vuoden alusta. Huhtikuussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 600. Vastikään toteutuneet lomautukset ovat kohdistuneet erityisesti rakennusalalle kirvesmiehiin ja rakennuspuuseppiin sekä talonrakentajiin.