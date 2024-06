Power Tammiston uuden lippulaivamyymälän avajaiset rikkoivat ennätyksiä – innokkaimmat jonottivat yli 16 tuntia

Suomen suurimman Power-myymälän avajaisia vietettiin Vantaan Tammistossa 5. kesäkuuta, ja yli 6000 m2 suurmyymälään tuli avajaispäivänä tutustumaan yli 14 000 asiakasta. Ensimmäiset asiakkaat saapuivat jonottamaan avajaistarjouksia tiistaina 4.6. klo 14:30, ja tiistain ja keskiviikon välisenä yönä jonossa oli jo noin sata ihmistä. Myymälä avattiin keskiviikkona 5.6. klo 7, ja tällöin jonottajia oli tuhansia.

”Avajaiset houkuttelivat paikalle ennätysmäärän ihmisiä. Olimme varautuneet suureen väkimäärään resursoimalla avauspäivälle reilusti henkilökuntaa, ja meitä powerilaisia olikin avajaisissa yli 300. Kassarivistössä palveli 40 kassaa koko päivän, joten jonottaminenkin sujui väkimäärän huomioiden nopeasti aamun ensimmäisten tuntien jälkeen”, kertoo Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Avajaisten suosituimmiksi tuotteiksi nousivat Playstation 5 -pelikonsoli (299 €), Samsung Galaxy S24 -puhelin (399 €), Denver langattomat kuulokkeet (5 €), Moccamaster kahvinkeitin (99 €) sekä Apple iPad -tabletti (199 €).

”Meillä on Tammiston avajaisissa todella laaja kattaus tarjouksia eri tuoteryhmien tuotteista, ja on jopa hieman vaikea nostaa sieltä yksittäisiä hittituotteita esiin, kun niin montaa eri tuotetta myytiin valtavat määrät. Kaiken kaikkiaan teimme avajaisissa ennätysmyynnin – Power Tammiston avajaisten kokonaismyynti oli huikeat 3 miljoonaa euroa”, Saviluoto kertoo ja jatkaa: ”Tiettyjen tuotteiden avajaiserät myytiin avajaispäivänä loppuun, mutta tarjouseriä on vielä hyvin jäljellä, ja myymälä on täynnä avajaistarjouksia. Avajaiset jatkuvat koko viikon sunnuntaihin 9.6. asti”.



Katso avajaispäivän tunnelmaa videolta: https://youtu.be/WDP9N9Z8bpM



Lisätietoja:

Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja Power Finland

juha-mikko.saviluoto@power.fi

040 047 3378