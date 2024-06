Rakennuttajatoimisto HTJ saa uuden omistajan

Vuonna 2021 perustettu XPartners laajenee kaupan myötä Suomeen. Yritys on ympäristö- ja yhteiskuntarakentamisen konsultointiin erikoistunut yhtiö, jossa toimii entuudestaan 18 muuta itsenäistä yhtiötä. HTJ:n yli 200 asiantuntijaa kasvattavat konsernin henkilöstömäärän noin 800:aan.



”HTJ:lla on erinomainen maine rakennuttamisen toimialalla, ja yhtiö on onnistunut luomaan merkittävän markkina-aseman Suomessa. HTJ:n osto tarjoaa vahvan alustan kasvulle Suomessa ja tukee strategiaamme kasvattaa liiketoimintaamme Pohjoismaissa”, kommentoi XPartnersin toimitusjohtaja Olle Bertfelt.



”HTJ:n asema vahvana ja riippumattomana rakennuttajatoimistona säilyy kaupan myötä, ja jatkamme työtämme HTJ:n brändin alla entiseen malliin. Uusi omistaja antaa meille hyvät edellytykset jatkaa strategiamme mukaista laajentumista Suomessa orgaanisesti ja yrityskauppojen kautta. XPartners-konsernissa toimii useita alan pohjoismaisia yhtiöitä, joiden kanssa pääsemme jakamaan osaamista ja oppeja myös ympäristö- ja vastuullisuusasioissa”, sanoo HTJ:n toimitusjohtaja Janne Ketola.



Omistajanvaihdos ei tuo muutoksia HTJ:n toimintaan, projektityöskentelyyn, henkilöstöön eikä yhteystietoihin.