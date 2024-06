Sinileväseuranta käynnistyi – Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä, männyn siitepölyä paikoin runsaasti

Havupuiden siitepöly värjää vettä kellertäväksi ja voi muistuttaa sinileväkukintaa. Sinilevästä poiketen siitepöly näkyy veden pinnan lisäksi maalla erilaisilla pinnoilla kellertävinä hippusina. Sinileväkukinta värjää veden useimmiten vihertäväksi ja sinertävän vihreäksi, mutta myös kellertäviä sinileväkukintoja esiintyy. Siitepölyä esiintyy tyypillisesti alkukesällä, sinilevää myöhemmin kesällä.

Toukokuussa pintavesien lämpötila nousi tavanomaista korkeammalle lämpimän sääjakson seurauksena. Oulujärven Niskanselällä pintaveden lämpötila oli toukokuun lopussa 11,5 astetta, mikä on liki viisi astetta lämpimämpää kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Siikajoen Ruukissa veden lämpötila oli 17,4 astetta, Luohuanjoella 15,8 astetta, Kiiminkijoen alaosalla 16,4 astetta ja Iijoen alaosalla 14,1 astetta.

Sinileväseurantaa vakiopaikoilla kesä-syyskuun ajan

Pohjois-Pohjanmaalla sinileväseurannassa on 27 vakiohavaintopaikkaa eri puolilla maakuntaa. Merialueella on kuusi havaintopaikkaa. Kuusamo-Taivalkoski-Pudasjärvi alueella seurantaa on yhdeksällä järvellä, Oulun seudulla yhdellä ja Vaalassa kahdella järvellä. Rotarien kesällä 2022 Pohjois-Pohjanmaalla aloittama sinileväseuranta jatkuu kahdella havaintopaikalla. Osa havaintopaikoista on ollut mukana sinileväseurannan alusta lähtien vuodesta 1998.

Havainnoitsijat arvioivat havaintopaikan sinilevän määrän kerran viikossa tiistain - keskiviikon aikana. Havainnot tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen Järvi-meriwiki-palveluun, josta niitä voi seurata Suomen ympäristökeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen www-sivujen sekä vesi.fi ja Itämeri.fi -palvelujen kautta.

Ilmoita sinilevähavaintosi Järvi-meriwikissä

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, johon kansalaiset voivat perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille sinilevähavaintoja tai tehdä yksittäisiä havaintoja vesillä liikkuessaan. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella sinilevähavaintokartalla ja tukevat sinilevätilanteen arviointia. Havainnot voi tallentaa suoraan havaintopaikalta älypuhelimella Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta.

Sinilevän voi tunnistaa juomalasi- ja keppitestillä. Juomalasitestissä vettä seisotetaan noin tunnin ajan ja jos pinnalle nousee vihreitä hiukkasia, kyseessä on sinilevä. Keppitestissä levämassaa koetetaan nostaa kepillä. Jos levämassa jää roikkumaan keppiin, on kyseessä vaaraton rihmamainen levä. Jos levämassa hajoaa hiukkasiksi veteen, kyseessä on sinilevä.