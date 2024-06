Sote-rekisteröintihakemusten käsittely etenee – yli 4490 hakemusta on käsitelty

Käsittelyä odottavien hakemusten yhteenlaskettu määrä on noin 3850. Uusia rekisteröintihakemuksia saapuu viranomaisille myös jatkuvasti. Todellinen hakemusten määrä on todennäköisesti huomattavasti pienempi, koska hakemuksissa on runsaasti samasta asiasta tehtyjä hakemuksia.

Soterin hakemusruuhka koskee vain uusia yksityisiä sote-palveluntuottajia, tai niitä palveluntuottajia, jotka ovat hakeneet merkittäviä muutoksia toimintaansa. Palveluntuottajana sinun ei tarvitse tehdä mitään, jos olet ollut yksityinen sote-palveluntuottaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja jo ennen kuin uusi Soteri-rekisteri otettiin käyttöön, eikä toimintaasi ole tullut muutoksia.

Käsittelyaika yksittäiselle hakemukselle voi nykytilanteessa olla useita kuukausia, keskimäärin vähintään kaksi ja puoli kuukautta. Emme osaa vielä antaa tarkempia käsittelyaika-arvioita, sillä rekisteröintihakemukset käsitellään seitsemässä eri virastossa, mukaan lukien Valvira ja kuusi aluehallintovirastoa, ja hakemusten käsittelyprosessia kehitetään jatkuvasti. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Soteri-rekisteriin ja sen sähköiseen asiointiin on kevään aikana tehty paljon teknisiä korjauksia ja parannuksia, joiden avulla järjestelmää on muokattu käyttäjäystävällisemmäksi. Myös asiakkaiden ohjeita on selkeytetty, ja viestintää on tehty tehostetusti sekä asiakkaille että esimerkiksi sidosryhmien kanssa. Järjestelmään tehdyt runsaat korjaukset eivät vielä näy käsiteltyjen hakemuksien määrässä, sillä hakemusten käsittelyjonossa on pääosin hakemuksia, jotka ovat tulleet viranomaisten käsittelyyn ennen korjauksia. Korjaustyö, hakemusten käsittelyjonon purkaminen sekä aktiivinen ohjeistaminen ja viestintä jatkuvat virastoissa korkeimmalla prioriteetilla.