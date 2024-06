Suomen Paras Taitaja Omniasta

Mitä valinta Maxille merkitsee? ”On hienoa päästä edustamaan ammattiosaamista. En ole ollut vastaavissa tilanteissa aiemmin. Tykkään kaikesta uudesta ja siinä on vähän haastetta itselle. Yritän suoriutua niin hyvin kuin voin”, Miettunen kertoo. Ammatillinen koulutus oli Miettuselle peruskoulun jälkeen luontainen valinta, sillä hän nauttii käsillä tekemisestä ja tunnistaa siinä omat vahvuutensa. ”Haluan hyödyntää kädentaitoja, sillä niissä olen todella hyvä. Ammatillinen koulutus puolestaan avaa ovia ja koulutuksen suorittaminen on todiste osaamisesta.”

Miettusen valmentajana toiminut opettaja Patrick Enckell on luonnollisesti ylpeä Taitajien Taitajaksi valitusta Miettusesta, kuten kaikista Taitaja-kisoihin osallistuneista. ”Vaatii paljon rohkeutta, että uskaltaa lähteä mukaan kilpailuun. Tekee hyvää, kun uskaltaa haastaa itseään ja mennä epämukavuusalueelle”, Enckell toteaa.

Kuntayhtymän johtaja Tuula Antola iloitsee siitä, että Taitajien Taitaja tulee Omniasta. ”Taitajien Taitaja on ammatillisen koulutuksen keulakuva. Tämä tarjoaa hienon mahdollisuuden edistää ammatillisen koulutuksen vetovoimaa Espoon seudulla ja koko Suomessa. Kiinteistönhoito on ala, joka on täynnä mahdollisuuksia. Uskon vahvasti, että Maxin valinta Taitajien Taitajaksi innostaa myös muita alalle, Antola toteaa.

Kiinteistönhoito vaatii monipuolista osaamista. Tänä vuonna kiinteistönhoitajaksi valmistuva Miettunen valitsi alan sen monipuolisuuden vuoksi ja työskentelee tällä hetkellä ulkoalueiden hoidossa. Kiinteistönhoitajan työhön voi kuulua esimerkiksi piha-alueiden hoitoa ja erilaisia huolto- ja korjaustöitä. Työhön kuuluu myös ihmisten kohtaamista, ja se vaatii asiakaspalveluhenkisyyttä. Myös teknistä osaamista vaaditaan. ”Ja hoksaamisen taitoa, jotta tietää, mistä vikaa lähtee etsimään. Kiinteistönhoitaja joutuu kohtaamaan monenlaista. Jos yhdeltä kiinteistönhoitajalta kysyy mitä teet, siinä ei kyllä tule kaikkea. Tämä on todella laaja ala. Olen onnellinen, että olen valinnut tämän alan, sillä nyt osaan paljon kaikenlaista”, Miettunen kuvailee.

Ammattiosaamisen lähettilään tehtävän ylpeydellä hoidettavakseen ottava Miettunen odottaa innolla edustustehtäviin kulkemista uudella sähkö-Volvolla. Kesään mahtuu kuitenkin myös pieni pätkä lomaa. ”Työn ja edustamisen ohella sinne saadaan myös jonkinlainen lomareissu mahtumaan”, Miettunen toteaa.