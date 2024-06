Tahkon talviteatteri esittää: LOVE ME TINDER

Rakkauden ilmentymisestä kertovasta esityksistä nautitaan Break Sokos Hotel Tahkon maisemasalissa.

Ohjaaja Riitta Pasanen odottaa Love Me Tinder -näytelmästä riemukkaan hauskaa teatterikokemusta höystettynä sykähdyttävällä musiikilla.

Näytelmän on käsikirjoittanut Minna Koskela, Petja Lähde ja Satu Rasila. Esitykset jatkuvat 1.3.2025 saakka.

Pääosissa nähdään muusikko Henry Mikkonen, Sanna-Mari Niiranen, Mikko Laitinen, Tuomas Näresalmi ja Miia Lappalainen sekä pitkän linjan savolaiset näyttelijät Pekka Räsänen, Ulla Antikainen, Maija Rissanen ja Ismo Rautiainen.

Käsikirjoittajat ovat kansan suosikki TV-sarjoista tuttuja nimiä. Minna Koskela, joka on käsikirjoittanut ja näytellyt televisio­sarjassa Kumman kaa. Satu Rasila oli mukana Salatut Elämät tv-sarjan käsikirjoitustiimissä. Petra Lähde on lahjakas näyttelijä, muusikko, ohjaaja ja käsikirjoittaja, joka on työskennellyt niin teatterin kuin elokuvan parissa, mm. Fingerpori. Teoksen ohjaa Pohjois-Savossa vaikuttava teatteriohjaaja Riitta Pasanen. Teatterin tuottaa Siilinjärven Teatteri.

Musiikilla höystetty komedia rakkauden ilmentymisestä, treffeistä ja sen Ainoan Oikean etsimisestä. Ikään katsomatta, jokainen kaipaa lämpöä ja läheisyyttä.

Onko rakkautta olemassa? Rakkaudennälässämme me kaikenikäiset ihmiset, nuorista senioreihin, päädymme sovittamaan itseämme, jos jonkinmoisiin vastakappaleisiin ja odotukset parisuhteellekin saavat helposti epärealistiset mittasuhteet. Vain paras versio itsestä on kyllin hyvä – mutta kenelle?

– Jonkinlainen osuma se hutikin on ja sen jälkeen tarkkuus parantuu, ehkä, ohjaaja Riitta Pasanen naurahtaa.

Teatteri-illat Break Sokos Hotel Tahkon uusissa tiloissa

– Tulevalla talvikaudella tullaan näkemään viihdyttävää teatteria ja saamme nauttia myös musiikkista, nouseehan lavalle meidän Nilsiän oma talentti Henry Mikkonen. Tästä tulee hauska komedia, joka sopii oikein mainiosti Tahkon illan viettoon. Viime kaudella katsojamäärät nousivat todella hienosti ja odotan, että tulevalla kaudella pääsemme jälleen kehittymään katsojamäärissä, Break Sokos Hotel Tahkon hotellinjohtaja Anna Hämäläinen ennustaa.

– Olen ylpeä siitä, että Tahkon talviteatteri on saavuttanut paikkansa Tahkon ohjelmatarjonnassa, Hämäläinen jatkaa.

Idea Tahkon talviteatterista sai alkunsa vuonna 2019 Break Sokos Hotel Tahkon hotellinjohtaja Anna Hämäläisen ja Siilinjärven Teatterissa vaikuttavan Maija Rissasen yhteistyöstä. Hämäläinen tiedusteli tuolloin Rissaselta sopivaa esitystä pikkujouluvieraiden viihdykkeeksi ja Tahkon kulttuuritarjontaa täydentämään. Rissanen tarttui toimeen ja Tahkon talviteatteri oli saanut alkunsa.

Tahkon talviteatterin Love Me Tinder -komediaa esitetään 7.11.2024–1.3.2025. Teatterilippu on 25 euroa, teatterilippu ja buffetillallinen on 69,90 euroa.

Tiedustelut ja varaukset: sales.peeassa@sok.fi