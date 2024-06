Ainutlaatuinen panoraamatapetti konservoitiin kestämään alkuperäisellä paikallaan

Panoraamatapetilla tarkoitetaan ranskalaista laattapainettua maisematapettia, joita on valmistettu 1700-luvun lopulta alkaen. Panoraamatapetit oli suunniteltu ripustettavaksi yhden huoneen seinille, niin että maisema ympäröi katsojaa. Florinin huvimajaan todennäköisesti 1850-luvun alussa hankittu Les Vues d’Écosse ou La Dame du Lac -tapetti tuo katsojan eteen romanttisen kolmiodraaman 1500-luvulta. Tarina perustuu Sir Walter Scottin (1771–1832) suosittuun eeppiseen runoon The Lady of the Lake vuodelta 1810.

Huvimaja sijaitsi alun perin Neiti Jenny Florinin (1854–1925) matalan puisen kaupunkitalon puutarhassa Helsingin Bulevardilla. Hän lahjoitti huvimajansa vuonna 1911 Seurasaaren ulkomuseolle, joka oli perustettu pari vuotta aiemmin.

Florinin huvimajan alkuperäiseen tapettikokonaisuuteen kuuluu yhteensä 32 vuotaa, joista Museoviraston kokoelmissa on säilynyt 31. Les Vues d’Écosse ou La Dame du Lac -tapetista nykypäiviin on säilynyt vain kymmenkunta kokonaisuutta, ja nyt konservoitu Florinin huvimajan kokonaisuus on niistä kattavin. Tapettikokonaisuuden säilyminen lähes täydellisenä ja huvimajassa, sen alkuperäisessä urbaanissa kontekstissa, tekee siitä ainutlaatuisen.

”1800-luvun panoraamatapetteja on säilynyt hyvin vähän, ja vielä harvempi tapetti on säilynyt alkuperäisessä sijoituspaikassaan. Tapetin luonteeseen kuuluu katoavaisuus: niiden päälle maalataan, laitetaan uusi tapetti tai talo puretaan – monta asiaa olisi voinut tapahtua. Se on osin onnekas sattuma, että tämä on säilynyt. Kyseistä maisematapettia painettu 600 kappaletta, mutta niistä on säilynyt maailmassa kymmenisen kappaletta, joista hyvin harva kokonaisuudessaan – meidän panoraamatapetistamme puuttuu vain yksi vuota 32:sta”, paperikonservaattori Sara Théodore sanoo.

Tapetti haluttiin palauttaa alkuperäiseen ympäristöönsä

Florinin huvimajaa ja sen interiööriä on korjattu 15–20 vuoden välein vuosina 1934, 1948–49, 1964–65 ja 1981–82. Viimeisin korjausväli on siis huomattavan pitkä aikaisempiin verrattuna, ja rakennus tapetteineen oli päässyt entistä huonompaan kuntoon.

Restauroinnin alkaessa Florinin huvimajan panoraamatapetti oli altistunut yli 170 vuoden ajan kemiallisille ja fysikaalisille muutoksille, kuten valolle, mikrobeille ja tuhohyönteisille. Valmistamisen jälkeen vuodat on rullattu ja kuljetettu maitse ja meritse tuhansien kilometrien päähän. Tapetti on irrotettu huvimajan seiniltä ainakin kolme kertaa, ja vuotakokonaisuudet on todennäköisesti säilytetty ja kuljetettu rullalla.

Florinin tapetin konservointisuunnitelmat ja toimenpiteet ovat alusta asti tähdänneet siihen, että tapetti ripustettaisiin konservoinnin jälkeen takaisin alkuperäiselle paikalleen Florinin huvimajaan. Huvimaja sijaitsee Seurasaaren ulkomuseossa Helsingissä. Myös huvimaja restauroitiin siten, että herkät tapetit säilyisivät mahdollisimman hyvin, vaikka täysimittaisia museo-olosuhteita ei ole mahdollista järjestää säiden armoilla olevaan rakennukseen.

Osa tapeteille tehdyistä konservointitoimenpiteistä on täysin uusia, ja ratkaisuja haettiin myös perinteisten tapettien konservointimenetelmien ulkopuolelta. Taustaksi valittiin vuosituhansia vanha japanilainen shitabari-rakenne, joka on suunniteltu tukemaan hauraita maalauksia ja kestämään vaihtelevia ulko-olosuhteita vastaavia olosuhteita.

Raportti esittelee hankkeen vaiheet ja tekijät

Tapettien viimeisimpään restaurointihankkeeseen on vuosien varrella osallistunut useita henkilöitä. Huvimajan ja tapetin konservointia tehtiin virkatyönä restaurointiyksikön [KP2] Seurasaaren-konservointitiimissä vuosina 2015–2019. Tapetista vastasi ensin konservaattori Anna-Maria Kymäläinen, ja syyskuussa 2018 mukaan tuli Sara Théodore. Vuonna 2020 tapettien konservointi ja huvimajan interiöörien restaurointityöt sekä myös työntekijät siirtyivät urakoitsija Osuuskunta Konservointi ja Restaurointi Kollaasille. Hanke toteutettiin Museoviraston Kulttuuriympäristöosaston Restauroinnin käytännöt -yksikössä.

Nyt julkaistavassa konservointiraportissa on kerrottu kattavasti konservaattoreiden pohdinnoista, prosessista sekä materiaali- ja työskentelyratkaisuista. Julkaisua voidaan käyttää ja soveltaa tulevaisuudessa vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamisessa.

Tapettien konservointiin osallistunut tiimi saavutti tavoitteensa, ja tapetteihin voi tutustua alkuperäisellä paikallaan Florinin huvimajassa Seurasaaren ulkomuseossa. Museo on avoinna kesäisin, ja sen avoinnapidosta vastaa Suomen kansallismuseo, joka on osa Museovirastoa.

Florinin huvimajan ja tapettien konservointia ja restaurointia esitellään Korjaustaito-sivustolla: