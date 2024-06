Netcontrol on ostanut Ruotsista nopeasti kasvavan sähkötekniikkayrityksen Voltyx AB:n

Voltyxin pääkonttori sijaitsee Ruotsin Västeråsissa, ja yrityksellä on 13 työntekijää. Se tuo strategisesti tärkeän lisän Netcontrolin tarjontaan. Netcontrol on Ruotsin markkinajohtaja sähköverkkojen automaatioratkaisuissa, ja yhdessä Voltyxin kanssa se voi tarjota asiakkailleen ainutlaatuisen valikoiman uusimman teknologian tuotteita, suunnitteluosaamista ja palveluita. Yrityskauppa laajentaa ja monipuolistaa molempien yritysten asiakaskuntaa ja varmistaa niiden kyvyn toteuttaa suurempia projekteja ja toimituksia.

”Yhteistyö Voltyxin kanssa on meille erittäin hieno asia”, sanoo Örjan Eriksson, Netcontrolin Ruotsin maajohtaja. ”Voltyxilla on erinomainen maine markkinoilla, ja heidän osaamisensa on ainutlaatuista. Yhdistämällä voimamme pystymme nyt tarjoamaan asiakkaillemme ja kumppaneillemme täyden valikoiman palveluita, jotka kattavat sähköverkon ohjausjärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton kaikki vaiheet. Tämä antaa meille paremmat mahdollisuudet vastata alan vaatimuksiin valmiiden kokonaisratkaisujen toimittamisesta. Laajemman osaamispohjan myötä Netcontrolista ja Voltyxista tulee yhdessä myös houkuttelevampi työnantaja, mikä mahdollistaa uusien lahjakkuuksien rekrytoinnin tiimiimme. Molemmat yritykset sijaitsevat Västeråsissa, joten meillä on erinomaiset mahdollisuudet jakaa resursseja ja työskennellä yhteisissä projekteissa.”

”Olemme tehneet yhteistyötä Netcontrol AB:n kanssa viime vuosina erilaisten projektitoimitusten parissa ja tunnemme toisemme hyvin”, kertoo Voltyx AB:n toimitusjohtaja Gustav Borg. ”Nyt kun ’avaamme ovet’ yritysten välillä, näemme tilanteessa monia synergiaetuja. Sen lisäksi, että meistä tulee kokonaisvaltaisempi toimija markkinoilla, yrityskauppa antaa henkilöstöllemme mahdollisuuden osaamisensa kehittämiseen ja pitkällä aikavälillä lisää mahdollisuuksiamme yhteistyöhön oppilaitosten kanssa, niin että voimme varmistaa uusien kykyjen kasvun tulevaisuuden markkinoille.”

Netcontrol perustettiin Helsingissä vuonna 1991. Se on kansainvälinen yritys, jolla on 90 työntekijää viidessä maassa eri puolilla Eurooppaa. Netcontrol on erikoistunut sähköverkkojen automaatiolaitteisiin, -järjestelmiin ja -palveluihin. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat valvomojärjestelmät, turvallinen tietoliikenne, sähköasemien ja muuntamoiden etähallinta sekä muut verkkoautomaatioratkaisut.

Voltyx AB on vuonna 2020 perustettu sähkötekniikan suunnitteluyhtiö, joka keskittyy sähköasemien ja -järjestelmien projektinhallintaan, suunnitteluun ja testaukseen. Voltyx AB yhdistyi osaksi Netcontrol AB:tä 1.6.2024.

”Yhteenvetona olemme erittäin iloisia ja ylpeitä siitä, että Voltyx AB on nyt osa Netcontrolia”, sanoo Voltyx AB:n toimitusjohtaja Gustav Borg.