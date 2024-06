Kesä tuo muutoksia palveluaikoihin

Monet lähitorit ovat tauolla kesän aikana, samoin joillakin paikkakunnilla sosiaali- ja terveysasemien, hammashoitoloiden ja neuvoloiden toimintaa keskitetään yhteen toimipaikkaan. Myös Taysin kiiretön toiminta on kesäaikana normaalia suppeampaa, ja osa poliklinikoista on suljettu osan kesästä.



Terveysasioissa palvelee läpi kesän digiklinikka, jossa voi hoitaa monia sellaisia terveysasioita, jotka eivät vaadi käyntiä paikan päällä. Digiklinikkaa voi käyttää älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.



Kiirevastaanotot sosiaali- ja terveysasemilla ovat avoinna aukioloaikojen mukaisesti. Laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Tampereen Hatanpäällä, Ylöjärvellä ja Virroilla ovat avoinna myös iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä. Niille voi hakeutua, jos oman sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto on suljettu.



Päivystykset Tays Päivystys Acutassa Tampereella ja Tays Valkeakoskella ovat auki läpi kesän. Acuta on avoinna ympäri vuorokauden, Tays Valkeakosken päivystysaika on 1.6.2024 alkaen kello 8–22. Ennen päivystykseen lähtöä kannattaa soittaa Pirkanmaan päivystysavun numeroon 116117.

Pirkanmaan hyvinvointialueella suurin osa suluista ajoittuu kesäkuun lopulta heinäkuun lopulle. Osoitteessa pirha.fi/poikkeusaukioloajat on julkaistu paikkakuntakohtainen luettelo kesäsuluista. Lisäksi sivulla on tietoa Taysin toiminnan muutoksista kesäkuukausina. Tietoihin voi tulla muutoksia.

Pirkanmaalaisia muistutetaan myös tarkistamaan reseptilääkkeiden tilanne ennen kesälomien alkua. Jos resepti on tarpeen uusia, sen voi hoitaa kätevimmin digitaalisesti Omakanta-palvelussa.