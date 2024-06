Sompasaaressa 140-tonnisten elementtien nostotyöt onnistuneesti päätökseen – Kreaten urakoima Nihdin esirakentaminen valmistumassa puoli vuotta etuajassa

Kreate asentaa salaojamatot Korsvägenin rautatieasemalle Göteborgissa – yhtiön Ruotsin liiketoiminta kehittyy suotuisasti 1.3.2024 09:30:31 EET | Tiedote

Kreate Sverige AB on solminut aiesopimuksen salaojamattojen asentamisesta West Link Contractors -työyhteenliittymän kanssa. Urakassa Kreate asentaa 20 000 neliömetriä salaojamattoa Korsvägenin rakenteilla olevalle rautatieasemalle ja sen tunneleihin Göteborgissa Ruotsissa. Sopimuksen arvo on noin 20 miljoonaa ruotsin kruunua eli noin 1,8 miljoonaa euroa. Inframarkkina on Ruotsissa hyvässä nosteessa, vaikka kokonaisuudessaan rakentamisen trendi on laskeva.