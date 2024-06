Anestesian ja tehohoitolääketieteen kongressi kesäkuussa Oulussa – miltä näyttää lääketieteen tulevaisuus?

Oulussa järjestetään SSAI 2024 (Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine) -kongressi, jonka teemana on tulevaisuus lääketieteen ja teknologian näkökulmasta. Kolmepäiväinen kansainvälinen kongressi on järjestyksessään 37:s ja se pidetään Pohjankartanossa.

Kongressin teemana on tulevaisuus lääketieteen ja teknologian näkökulmasta. Lisäksi tapahtumassa tarkastellaan muuttuvaa yhteiskuntaa ja ympäristöä.

”Puhumme siitä, mitä voisi olla huomenna, emme siitä, mitä on tänään. Pyrimme siihen, miten asiat voisi tehdä paremmin. Haluamme edistää innovatiivista ilmapiiriä ja tarjota mahdollisuuksia keskusteluihin innovaattorien, teollisuuden, tutkijoiden ja kliinikoiden välillä”, tapahtuman järjestäjä lupaa.

Kongressin ohjelmassa on luentoja, työpajoja, simulaatioita, keskusteluja ja posterisessioita, jotka kattavat laajasti koko anestesiologian, tehohoitolääketieteen, kivun hoidon ja ensihoidon kentän.

Ole valmiina inspiroitumaan, kouluttautumaan ja motivoitumaan. Huominen on nyt ja yhdessä voimme tehdä siitä paremman.

Tervetuloa kuulemaan uusia ideoita ja ideoimaan itsekin!