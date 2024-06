80 vuotta täyttäneiden tamperelaisten terveystarkastukset päättyvät

Palvelut tulee järjestää yhdenvertaisesti hyvinvointialueella. Tampere on ollut Pirkanmaan hyvinvointialueella ainut kunta, jossa terveystarkastuksia on tehty 80 vuotta täyttäneille. Muissa hyvinvointialueen kunnissa tämän ikäryhmän tarkastukset on lopetettu jo aiemmin. 80 vuotta täyttäneiden terveystarkastukset eivät ole lakisääteisiä.



Viime vuonna Tampereella tehtiin vajaa 700 tarkastusta 80 vuotta täyttäneille. Terveystarkastukset päättyvät 30.6.2024 mennessä. Kutsukirjeen saaneille asiakkaille lähetetään kirje toiminnan päättymisestä. Ne tarkastukset, joihin on jo varattu aika, toteutetaan normaalisti.