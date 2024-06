Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 11.6.2024

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28.5.2024 24.5.2024 09:32:35 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28. toukokuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Jaoston esityslistalla on muun muassa työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuonna 2024–2025, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen vuonna 2024 sekä päätös Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun hakuajoista ja -menettelytavoista sekä valintaperusteista. Esityslistalla on myös päätös Helsingin kaupungin suomenkielisen nuorten lukiokoulutuksen jatkuvan haun ajankohdista 5.8.2024 alkaen. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.