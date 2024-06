Pirkanmaan työlupalinjaus on päivitetty – viestintä- ja tietoteknologian, rakennusalan ja siivousalan ammattinimikkeitä poistettiin

Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan selvittämistä, onko tehtävään saatavissa työvoimaa Suomesta tai EU-alueelta

Mikäli ammattinimike on kirjattu työlupalinjaukseen, saatavuusharkintaa ei tarvitse tehdä. Tämä nopeuttaa työntekijän oleskelulupaprosessia. TE-toimisto kuitenkin selvittää työntekijän oleskeluluvan osaratkaisua tehdessään työsuhteen ehdot ja tarkistaa työnantajavelvoitteiden toteutumisen normaaliin tapaan myös niiden nimikkeiden osalta, jotka linjaukseen on kirjattu.

Ulkomaisen työvoiman käytön alueellinen linjaus päivitetään puolen vuoden välein

Pirkanmaan alueellinen työlupalinjaus tehdään yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston sekä alueen maahanmuuttoasiain toimikunnan kanssa. Maahanmuuttoasiain toimikunta on Pirkanmaan ELY-keskuksen asettama alueellinen toimielin, jossa on edustettuna työmarkkinaosapuolet sekä alueen kuntia, viranomaisia ja oppilaitoksia.

Työlupalinjausta päivitettäessä käytiin läpi maakunnan työmarkkinatilannetta ja sen lähiajan näkymiä

Linjausta päivitettäessä selvitettiin työvoiman saatavuutta eri ammateissa suhteessa avoimiin työpaikkoihin. Vaikka talousnäkymät ovat olleet laskusuhdanteiset ja työttömyys on kasvanut, niin monilla aloilla koetaan edelleen työvoimapulaa. Myös kohtaanto-ongelma vaikeuttaa työvoiman saantia. Tällöin vapaana oleva työvoima ei kohtaa avoinna olevaa työpaikkaa esimerkiksi työpaikan sijaintiin, työehtoihin tai työntekijän työkykyyn liittyvien syiden vuoksi.

Työlupalinjauksen päivityksessä poistettiin viestintä- ja tietoteknologian, rakennusalan ja siivousalan ammattinimikkeitä

Poistetuissa ammattinimikkeissä arvioitiin työvoiman saatavuus suhteessa avoimiin tehtäviin aikaisempaa paremmaksi.

Tieto- ja viestintäteknologian alalla työvoiman kysyntä on laskenut, lisäksi alan osaajat ovat pääasiassa erityisasiantuntijoita, jotka eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa, eivätkä ole saatavuusharkinnan piirissä. Siivousalalla on pääosin riittävästi työvoimaa tarjolla tällä hetkellä. Rakennusalan vaikeasta tilanteesta huolimatta erityisosaamista vaativissa rakennusalan ammateissa on kuitenkin edelleen rekrytointiongelmia, mistä syystä joitakin rakennusalan ammattinimikkeitä säilytettiin linjauksessa. Linjaukseen lisättiin fysioterapeutin ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden ammattinimikkeet.

Pirkanmaan työlupalinjaus 31.5.2024 (ely-keskus.fi): https://www.ely-keskus.fi/tyolupalinjaus/-/categories/14401?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=14401#ely-region-selection

Pirkanmaan työlupalinjaus on voimassa 30.11.2024 asti.