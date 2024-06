Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaa laaditaan Suomussalmen Yli-Vuokissa

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma on ajantasainen koonti alueen arvoista sekä niitä tukevista toimenpidesuosituksista. Suunnittelutyön taustalla on tarve päivittää hoito- ja käyttösuunnitelma, joka on laadittu 20 vuotta sitten Suomussalmen vienalaiskylien maakunnalliselle maisemanhoitoalueelle (Tauriainen, S., Vienan veräjillä. 2004). Kyseisen alueen lisäksi suunnittelualue kattaa nyt Murhisalon sekä alueet Viiangista Vängänkylälle ja Malahviaan.

Suunnittelun aikana selvitetään, millainen maisemanhoito ja maisemankäytön kehittäminen koetaan tarpeelliseksi. Tähän mennessä esiin tulleet aiheet liittyvät kylämaisemien hoitoon, vesienhoitoon sekä virkistysreittien kehittämiseen. Esitettävät suositukset perustuvat vapaaehtoisuuteen eivätkä velvoita maanomistajia.

Kainuun ELY-keskuksen maastotyöt alkavat 10.6.2024 ja painottuvat kesäkuulle sekä heinä-elokuun taitteeseen (10.6.–3.7. sekä 29.7–3.8.2024). Maastotöihin liittyy dronella toteutettavia ilmakuvauksia, jotka on suunniteltu tehtäväksi 27.-28.6.2024. Ajankohtiin voi tulla muutoksia sään tai muiden syiden vuoksi.

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyen alueella tehdään myös perinnebiotooppien kartoitusta. Perinnebiotoopit ovat syntyneet perinteisen maankäytön, kuten niiton tai laidunnuksen seurauksena. Niitä hoitamalla säilytetään monimuotoisia elinympäristöjä, joilla voi esiintyä arvokasta lajistoa. Perinnebiotooppien inventoinnin toteuttaa ProAgria Itä-Suomen MKN Maisemapalvelut, ja siihen liittyvät maastotyöt ajoittuvat kesäkuun lopulta elokuun alkupuolelle. ProAgrian toimijat ovat yhteydessä maanomistajiin, joiden kiinteistöillä inventoitavaksi ajatellut kohteet sijaitsevat. Inventointiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Maanomistajat ja muut paikalliset toimijat voivat osallistua suunnitteluun yleisötilaisuuksissa sekä ottamalla yhteyttä Kainuun ELY-keskuksen yhteyshenkilöihin. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 2.7.2024 kello 17 Hietajärven perinnetalossa (Hietajärventie 29, Suomussalmi). Yleisötilaisuuden tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Lisäksi maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettävistä toimenpidesuosituksista sekä maisemanhoitoalueen perustamisesityksen tekemisestä kuullaan kirjallisesti maanomistajia ja muita alueellisia toimijoita.

Mahdollisuus valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamiseen

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen lisäksi suunnittelualueelle tai sen osa-alueelle on mahdollista esittää luonnonsuojelulain § 91 mukaisen valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamista. On olennaista, että hankkeella on maanomistajien kannatus. Jos esitys valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta halutaan tehdä, käytetään päätöksenteossa aineistona nyt laadittavaa maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaa. Esitykset valtakunnallisten maisemanhoitoalueiden perustamisesta käsittelee ympäristöministeriö.

Luonnonsuojelulain mukaan maisemanhoitoalue voidaan perustaa luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Tähän mennessä Suomeen on perustettu seitsemän valtakunnallista ja kaksi maakunnallista maisemanhoitoaluetta. Kainuussa näistä sijaitsevat Naapurivaaran maisemanhoitoalue sekä edellä mainittu Suomussalmen vienalaiskylien maisemanhoitoalue.

Maisemanhoitoalueilla metsätaloutta harjoitetaan metsälain mukaisesti, ja rakentaminen tapahtuu voimassa olevan kaavan, kunnan rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Olemassa olevilla maisemanhoitoalueilla on nähtävissä perustamisesta koituvia hyötyjä. Alueilla on esimerkiksi kohennettu vesistöjen tilaa, parannettu virkistyskäytön puitteita, avattu umpeenkasvaneita näkymiä sekä koottu tietoa kulttuurihistoriallista kohteista. Maisemanhoidon toimenpiteisiin tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Maisemanhoitoalueen perustamispäätökseen voidaan ottaa mukaan maiseman olennaisten piirteiden säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä, jotka eivät saa aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä haittaa. Tällaisia määräyksiä ei kuitenkaan ole annettu tähän mennessä perustetuille valtakunnallisille maisemanhoitoalueille. Tavallista on esittää perustamispäätöksessä maanomistajien kannan mukaan suosituksia, joiden toteuttaminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoisuus on suunnittelun lähtökohtana myös Yli-Vuokin alueella.