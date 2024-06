Murun Viinibaarin Viinikauppa aukeaa: Upeita makuelämyksiä ja ekslusiivisia viinejä

Murun Viinibaarin Viinikauppa aukeaa ensi viikolla! Upeita makuelämyksiä ja eksklusiivisia viinejä



Helsinki saa uuden, odotetun lisäyksen viinikauppojensa joukkoon, kun Murun Viinibaari avaa 8 % viinien viinikaupan. Helsingissä täysin ainutlaatuinen viinibaarin ja viinikaupan yhdistelmä, joka tarjoaa huippuluokan viinikokemuksia. Tämä uusi lisäys tarjoaa viininystäville ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia laadukkaista viineistä sekä paikan päällä että kotona.

Murun Viinibaarin Viinikauppa tarjoaa korkealaatuisia viinejä, joiden hinnat on pidetty asiakasystävällisinä. Jokainen viini on valittu huolella makunsa ja laatunsa perusteella. Valikoimastamme löytyykin paljon vaihtoehtoja; päivittäisestä maistelusta harvinaisempaan herkutteluun. "Viinikaupan avaaminen on pitkäaikainen haaveeni," toteaa Murun toimitusjohtaja ja sommelier Samuil Angelov. "Tarkoitus on laajentaa valikoimaa sen mukaan, kun ulosmyynnin alkoholiraja muuttuu. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme laadukkaita viinejä järkevällä katteella."

Viinibaarin valikoimasta löytyykin monta arvoviiniä Alkon hintoja edukkaammin. Angelov suunnittelee viinikauppamme valikoiman yhdessä sommelier Demetrio Lombinon kanssa. Murun Viinibaarin asiantuntevat sommelierit auttavat asiakkaita löytämään juuri heidän makuunsa sopivat viinit ja antavat suosituksia erityistilaisuuksiin. Viinibaarista voi myös valita kotiin mukaan pientä syötävää valittujen viinien seuraksi. Viinikauppa palvelee Viinibaarin aukioloaikojen puitteissa tai sopimuksesta kello 9-21.00 välillä.