Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 24

Ti 11.6. klo 17

Jyrki Vainio: Kansalaistottelemattomuutta (Aviador) JULKKARIT

Jyrki Vainion oivaltavat piirrokset ovat tuttuja monien lehtien lukijoille jo vuosikymmenten ajan. Ne ovat sympaattiselta piirrostyyliltään helppolukuisia ja helposti lähestyttäviä, mutta harmittoman näköisen pinnan alla piilee piikkejä, jotka puhkovat maan mahtavien julkisuuskuvaa ja kaksinaismoralismia. Piikit iskevät vuorollaan kaikkiin poliittisiin ilmansuuntiin.

Kansalaistottelemattomuutta kokoaa yhteen Vainion tuoreimpia piirroksia viime vuosilta, höystettynä ajattomammilla klassikoilla – ja eniten ärtymystä herättäneillä sivalluksilla.

Jyrki Vainio (s. 1977) on Rymättylässä syntynyt, pääkaupunkiseudulla asuva pilapiirtäjä ja sarjakuvantekijä. Hänen piirroksiaan on julkaistu lehdissä säännöllisesti 17-vuotiaasta alkaen. Niitä on viime vuosina nähty mm. Ilta-Sanomissa, Turun Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Karjalaisessa, Länsiväylässä ja Vantaan Sanomissa. Koulutukseltaan Vainio on taiteen maisteri.



Ke 12.6. klo 17

Merina Salminen: Aalto. Yliopiston synty (Teos) JULKKARIT

Syksyllä 2005 Taideteollisen korkeakoulun rehtori Yrjö Sotamaa pitää lukuvuoden avajaispuheen. Puheessa Sotamaa ehdottaa TaiKin, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhdistämistä monialaiseksi autonomiseksi yliopistoksi. Käynnistyy tapahtumasarja, joka jää suomalaisen yliopistopolitiikan historiaan.

Sotamaan ehdotus saa taakseen ennennäkemättömän yhteiskunnallisen konsensuksen. Tekniikan, talouden ja taiteen rajapinnoista uudenlaista kilpailuetua hakeva yliopisto on ajatuksena houkutteleva niin ylimmän valtiojohdon, yritysjohtajien kuin kolmen korkeakoulun rehtorienkin mielestä.

Aalto. Yliopiston synty -teos kertoo siitä, miten uusi suomalainen yliopisto syntyi. Kirjaan on haastateltu lähes sataa avainhenkilöä, jotka valottavat tätä ainutlaatuista yhteiskunnallista prosessia omista lähtökohdistaan.

Kirjassa vastataan kysymykseen, miksi Aalto-yliopisto syntyi juuri 2000-luvun alussa. Ketkä veivät prosessia eteenpäin? Mitä akateeminen yhteisö hankkeesta ajatteli? Mitä yritysjohtajat hankkeelta toivoivat? Entä valtionhallinnon päätöksentekijät? Vastustajiakin tietysti oli – hekin pääsevät kirjassa ääneen.

Kirjan on kirjoittanut tietokirjailija, toimittaja ja viestintäkonsultti Merina Salminen. Julkistustilaisuudessa Salmista haastattelee taloustoimittaja Katja Boxberg.

To 13.6. klo 14

Ljudmila Ulitskaja

Ljudmila Ulitskaja saapuu Suomeen! Moninkertaisesti palkittu venäläinen kirjailija ottaa teoksissaan rohkeasti kantaa esimerkiksi politiikkaan. Nobel-veikkauksissa korkeaa sijaa pitävää Ulitskajaa haastattelee Rosebud Sivullisessa Anna Sidorova.

To 13.6. klo 16.30

Aleksi Hupli: Älyä lääkkeistä ja päihteistä? (Siltala)

Aleksi Hupli ja Mikko Salasuo keskustelevat Huplin teoksesta Älyä lääkkeistä ja päihteistä? – tajusteiden hyötykäyttö -teoksesta. Mitä on neurotehostaminen? Voiko psykoaktiivisia aineita käyttämällä parantaa keskittymiskykyä? Mitä eettisiä kysymyksiä itsensä tehostamiseen liittyy? Ovatko kannabis ja psykedeelit älylääkkeitä? Väitöskirjassaan Aleksi Hupli tutki psykoaktiivisten aineiden hyötykäyttöä. Suomessa ilmiötä on kuvattu myös termeillä älylääkkeet tai aivodoping. Älyä lääkkeistä ja päihteistä pyrkii antamaan ilmiöstä perustiedot esittelemällä älylääkkeinä pidettyjen aineiden historiaa, niiden tehoa ja turvallisuutta, yleisyyttä ja käyttäjien motivaatioita. Kirjassa käsitellään myös ilmiöön liittyviä bioeettisiä kysymyksiä sekä viimeaikaista tutkimusta kannabiksen ja psykedeelien terapia- ja hyötykäytöstä. Keskustelua vetää Aleksi Siltala.



Su 16.6. klo 15

Kurdistan Solidarity Network Helsinki invites you to a discussion with legal and human rights experts about the prison island İmralı - the "Guantanamo of Europe" - and the situation of its most famous inhabitant Abdullah Öcalan.

The İmralı system in its current form was established on the basis of the complicity of many states, and since its conception in 1999, rulings of the European Court of Human Rights and the European Committee for the Prevention of Torture have been ignored. İmralı is a place of political struggle, and the "İmralı system" refers to the application of liquidation policies related to Öcalan and the Kurdish question rather than laws and regulations. We will learn more about this system, it's role in Turkish and European politics and it's effect on those imprisoned in İmralı. The discussion will be in English. Welcome!

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava