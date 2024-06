Kuurojen Liiton liittokokous: Järjestötukien leikkaukset uhkaavat romuttaa viittomakielisten palvelut

Hallitusohjelmaan jo aiemmin kirjattu 100 miljoonan euron leikkaus vuodelle 2027 kasvoi hallituksen kehysriihessä vielä 30 miljoonalla ja aikaistui toteutettavaksi porrastettuna. Ensi vuodeksi on odotettavissa jo 80 miljoonan euron leikkaus. Käytännössä aikaa toiminnan sopeuttamiselle ei anneta.

Kuurojen Liiton liittokokous vaatii, että sotealan ja erityisesti vammaisjärjestöjen leikkauksia tulee merkittävästi kohtuullistaa. Säästötoimet koskevat koko Suomea, mutta sotejärjestöjä uhkaava taakka on kohtuuton: leikkausuhka on jopa 34 % eli n. kolmasosa järjestöjen toiminnasta.

Kuurojen Liitto toteuttaa ja tuottaa viittomakielisille kuuroille viittomakielistä vertaistukea, oikeuksienvalvontaa, tiedonsaantia ja palveluohjausta. Toiminta on valtakunnallista. Mikään muu taho Suomessa ei samassa mittakaavassa tuota vastaavia palveluja. Mikäli toimintaa ajetaan alas tai jopa lakkautetaan, korvaavia palveluja ei ole. Käytännössä tämä tarkoittaisi monelle kuurolle yhdenvertaisten mahdollisuuksien romuttumista ja pahimmillaan syrjäytymistä muusta yhteiskunnasta.

Liittokokous haluaa muistuttaa, että Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen ja on myös sitoutunut viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessiin. Näiden tavoitteiden toteuttaminen ei onnistu pelkällä hyvällä tahdolla: yhdenvertaisuus vaatii myös rahoitusta.

Veikkauksen tuotoilla tuettiin sotejärjestöjä vuoden 2023 loppuun. Ko. rahoitus oli nimenomaan tarkoitettu sotejärjestöille ja mahdollisti järjestöjen autonomian tärkeänä sosiaali- ja terveysalan kolmantena sektorina. Avustukset siirrettiin tämän vuoden alusta rahoitettavaksi valtion kehysbudjetista, ja muutoksen tavoitteena oli turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus. Kuitenkin nyt jo rahoitusmallin ensimmäisenä vuonna hallitus on vetämässä mattoa järjestöjen toiminnan alta.

Valtion ja kuntien sotetyö on toiminut tiiviissä yhteistyössä alan järjestöjen kanssa; tässä työnjaossa erityisosaaminen on keskittynyt sotejärjestöihin. Hyvinvointialueiden nykyisillä resursseilla ei korvata sotejärjestöjen palvelujen mahdollista alasajoa, ja hallituksen esittämällä aikataululla se on myös käytännössä mahdotonta.

Julkilausuma kokonaisuudessaan: https://kuurojenliitto.fi/ajankohtaista/liittokokous-2024-julkilausuma-jarjestotukien-leikkaukset-uhkaavat-romuttaa-viittomakielisten-palvelut/

Liittokokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2025.



Henkilövalinnat:

Liittokokous äänesti uutena jäsenenä hallitukseen Håkan Westerholmin sekä uudestaan Heidi Joffelin ja Milla Pitkäsen.



Liittokokouksessa oli edustettuna 26 kuurojenyhdistystä yhteensä 34 edustajalla.

