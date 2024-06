Jymyltä poikkeuksellinen uudistus: tavoitteena kaikista kotiotteluista ilmaistapahtumia

- Tavoitteemme on saada kaikki kotipelimme ilmaistapahtumiksi. Tavoite on osa Jymytekeväisyys -kampanjaa, missä yhteistyössä joukkueen yhteistyökumppaneiden kanssa halutaan mahdollistaa suomalaisen huippu-urheilun ottelutapahtuma kaikille, kertoo Nurmon Jymyn edustaja Jiri Kirsilä.

Tempaus on osa Jymytekeväisyys -kampanjaa, jossa tarkoituksena on hyvän tuottaminen ja mahdollistaminen vallitsevassa tilanteessa. Ottelutapahtuman kohdalla Jymytekeväisyys ilmenee otteluisännyydessä.

- Olemme esitelleet tätä ajatusta yhteistyökumppaneillemme, ja palaute on ollut erittäin positiivista. Ajatus on se, että otteluisännyyden lunastamalla yritys mahdollistaa ottelutapahtuman kaikille. Me emme siis aseta pääsylippuja niihin peleihin, joissa yritys tai organisaatio on otteluisäntänä. Tällöin otteluisännyyden lunastanut yritys samalla mahdollistaa tapahtuman kaikille, Kirsilä jatkaa.

- Ajatus tästä lähti siitä, kun pelasimme viime kaudella yhden ilmaisottelun, johon yritys mahdollisti ilmaisen sisäänpääsyn. Katsojia saapui huomattavasti enemmän paikalle kuin normaaliin runkosarjaotteluun. Tulimme lopputulokseen, että nykytalouden tilanne ja kohonneet elinkustannukset eivät voi olla vaikuttamatta ihmisten päätöksiin lähteä urheilutapahtumaan.

Otteluliput voivat pahimmillaan erotella ihmisiä tulojen perusteella, eikä kaikilla välttämättä ole taloudellisesti mahdollista saapua seuraamaan ottelutapahtumaa. Tähän Nurmon Jymy pyrkii hakemaan ratkaisua.

- Luopumalla lipunmyynnistä ja kausikorteista poistetaan samalla mahdollinen kynnys saapua ottelutapahtumaan. Ei tarvitse miettiä sitä, paljonko esimerkiksi perhelippu maksaa. Ottelutapahtumat voivat parhaimmillaan luoda pitkäkestoisia muistoja, edesauttaa hyvinvointia ja antaa yhteisöllisyyden tunnetta. Mahdollistamalla näitä kokemuksia kaikille, voidaan samalla tehdä isomman kuvan hyvää.

Kerromme mielellään asiasta lisää myös haastattelun muodossa:

Jiri Kirsilä

044-2900916

jiri.kirsila@gmail.com