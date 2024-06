Supertietokone LUMIlla ja CSC:llä iso rooli Destination Earth -hankkeen ilmastosimulaatioiden tuotannossa

Destination Earth -hankkeen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen ja järjestelmä on otettu käyttöön maanantaina 10. kesäkuuta 2024 järjestetyssä virallisessa lanseeraustilaisuudessa. Destination Earth on strategisen tutkimuksen informaatiojärjestelmä, joka tuottaa ennen näkemättömän tarkkoja ilmastoon ja äärisäihin liittyviä simulaatioita. Se toimii päätöksenteon tukena ja auttaa ennakoimaan sekä sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja tekemään näihin liittyviä johtopäätöksiä.



Tarkat simulaatiot tuottavat tietoa päätöksentekoon



Destination Earth -järjestelmä pystyy tuottamaan jopa viiden kilometrin resoluutioon perustuvia ilmastosimulaatioita, kun aiempi tarkkuustaso on ollut kymmeniä tai satoja kilometrejä. Nämä simulaatiot voivat ulottua tällä hetkellä vuoteen 2040 saakka.



Niiden avulla saadaan tarkkaa tietoa esimerkiksi tuulisuuden, tulvien, metsäpaloriskien tai jokien virtaamien muutoksista jollakin tietyllä alueella. Tämä auttaa suunnittelemaan esimerkiksi maankäyttöä ja investointeja sekä ennakoimaan ja ehkäisemään muutosten vaikutuksia.



CSC:n isännöimällä yhteiseurooppalaisesti omistetulla supertietokone LUMIlla on ollut erittäin suuri rooli ensimmäisten digitaalisten kaksosten simuloinnissa. Suurteholaskenta on keskeistä digitaalisten kaksosten tuottamisessa.



”LUMI on tarjonnut hankkeessa suurimman osan laskentakapasiteetista. Hankkeen vaatimaan laskentaan on kulunut miljoonia GPU-tunteja ja lähes kymmenen prosenttia LUMIn tähän mennessä toteutuneesta kapasiteetista on käytetty Destination Earth -hankkeen tarpeisiin. Hankkeen vaativat työvuot ovat olleet erittäin monimutkaisia. Onnistuminen on osoitus paitsi LUMIn laskentatehosta, myös sen modernista arkkitehtuurista, joka soveltuu vaativiin simulointeihin”, kertoo Destination Earth -ohjelman ClimateDT-hankkeen johtava tutkija ja CSC:n Tiede ja teknologia -yksikön johtaja Pekka Manninen.



CSC on johtanut hankkeessa kansainvälistä ryhmää, joka on tuottanut ensimmäisen version maapallon ilmaston simulaatiosta (Climate Change Adaptation Digital Twin). Sen tilaajana on toiminut Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF.



Tekoälyyn ja kielimalliin pohjautuva jatkovaihe jo alkanut



Hankkeen seuraava vaihe on jo käynnistynyt. Työn alla on tekoälyratkaisuihin pohjautuva iso työpaketti.



Osana työpakettia rakennetaan luonnolliseen kieleen ja kielimalliin pohjautuva käyttöliittymä, jonka kautta voidaan esittää mikä tahansa ilmastonmuutokseen liittyvä kysymys. Tutkijat ja muut järjestelmän käyttäjät voivat esittää sen kautta ns. mitä jos -kysymyksiä, joiden avulla pyritään löytämään konkreettisia vastauksia päätöksenteon tueksi. Seuraavassa vaiheessa pyritään lisäksi kehittämään ennusteiden virhemarginaalia, mikä varmentaa simulaatioiden ennustuskykyä.



”Hankekumppanuus Destination Earth -aloitteessa on CSC:lle strategisesti erittäin merkittävää, siinä yhdistyy CSC:n suurteholaskentaan, data-analytiikkaan ja tekoälyyn liittyvä osaaminen. Juhlimme tänään ensimmäisen vaiheen päätöstä ja olemme erittäin iloisia voidessamme jatkaa hankkeen kumppanina sen eri osa-alueilla”, sanoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.



Destination Earth on Euroopan komission rahoittama strateginen aloite, jonka toteuttavat Euroopan avaruusjärjestö (ESA), Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus (ECMWF) ja Euroopan sääsatelliittijärjestö (EUMETSAT). Lisäksi yli 100 julkista ja yksityistä kumppania osallistuvat järjestelmän rakentamiseen.

Lisätietoja:



Pekka Manninen, johtaja, Tiede ja teknologia

Puhelin 050 381 2831

pekka.manninen@csc.fi