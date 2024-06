Kalastusrajoituksia laajennettiin saimaannorpan suojelemiseksi - rajoitukset ovat voimassa 14.4.2026 saakka (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi)

Osakaskuntien myönteisen suhtautumisen ansiosta kalastusrajoitukset on saatu voimaan Mikkelin Louhivedellä. Louhivesi on saimaannorpan uutta pesimäaluetta, sillä sinne syntyi tänä keväänä ensimmäinen kuutti vuosikymmenten tauon jälkeen. Pesimäalueen laajentuessa Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti kalastusrajoitussopimuksia koskevat neuvottelut osakaskuntien kanssa. Osakaskunnat tekivät päätöksiä pikaisesti ja nyt rajoitukset ovat voimassa 2 218 hehtaarin alueella. Reilun 200 hehtaarin osalta kokoukset pidetään juhannusviikolla.

Kalastusrajoitukset saatiin voimaan liki täysin ELY-keskuksen tarjoamille alueille ja nyt rajoitukset ovat voimassa Nurhola 1–2, Anttola-Louhivesi, Ristiinan Huttulan, Anttolan Huttulan ja Juottila 1–2 osakaskuntien alueilla. Kokoukset ovat tulossa Keikkalan osakaskunnan ja Korhola-Karhila vesialueiden osalta. Kalastusrajoitukset ovat voimassa 14.4.2026 saakka. Osakaskuntien sopimusalueista maksetaan korvausta vuosittain 2,5 € hehtaarilta.

-Kokemukset kalastusrajoitusten asettamisesta vapaaehtoisilla sopimuksilla ovat hyviä uusilla pesimäalueilla. Yhteistyö sujuu osakaskuntien kanssa ja sopimusvalmius on korkea Saimaalla, kehuu johtava kalatalousasiantuntija Teemu Hentinen.

Saimaasta yli 70 % kalastusrajoitusalueena saimaannorpan suojelemiseksi

Saimaannorpan suojelemiseksi asetettuja kalastusrajoituksia on onnistuttu lisäämään pesimäalueen laajentuessa osakaskuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen välisillä vapaaehtoisilla kalastusrajoitussopimuksilla. Kalastusrajoitusalueen pinta-ala on nyt 3050 km2. Kolmen vuoden aikana kalastusrajoitusaluetta on laajettu vapaaehtoisilla sopimuksilla yli 13 300 hehtaaria. Suurimmat laajennukset on tehty Puruvedellä, Louhivedellä ja Etelä-Saimaalla pesimäalueen laajentuessa. Valtioneuvoston asetusalueella sopimuskattavuus on erittäin korkea ollen noin 95 %.