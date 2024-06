Moninaisuus halutaan osaksi arkea Espoon kulttuuritaloissa

Seniorit keskiössä kulttuurikeskuksessa

Espoon kulttuurikeskuksessa on tavoitteena tarjota tapahtumia entistä paremmin myös niille senioreille, joita ei ole vielä aiemmin onnistuttu tavoittamaan. Ohjelmatoimintaa on lähdetty kehittämään kuunnellen tarkalla korvalla kohderyhmän toiveita. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi esteettömyyden kehittämistä, saavutettavampaa viestintää ja erityisesti seniorien odotusten ja toiveiden huomioimista ohjelmistossa.



- Pyrimme tarjoamaan maksuttomia, osallistavia tapahtumia mahdollisimman moninaisille yleisöille osana Espoon kulttuurikeskuksen laajempaa yleisötyötä. Olemme keväällä lähteneet kartoittamaan mahdollisia yhteistyötahoja eri seniorijärjestöjen joukosta. Haluamme tavoittaa senioriyleisön koko kirjon ja viestiä, että kulttuurikeskukselle on turvallista tulla paikalle omana itsenään, kertoo kulttuurituottaja Maija Hietala.

Kesäkuussa 20.6. Espoon kulttuurikeskuksen ulkoilmanäyttämö Amfilla Tapiolassa järjestettävässä Pride-tapahtumassa esiintyy Helsingin gaykuoro Out ’n loud. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja ohjelmassa on yleisöä osallistavaa yhteislaulua. Tapahtuman tiimoilta tehdään yhteistyötä Sateenkaariseniorit ry:n kanssa, jotta myös sateenkaarisenioreita tavoitettaisiin mahdollisimman laajalti.



Lue lisää kulttuurikeskuksen pride-tapahtumasta espoo.fi-sivulta.

Lue lisää sateenkaarisenioreista yhdistyksen verkkosivuilta.

Syksyn ohjelmistossa on luvassa muun muassa itsenäisyyspäivän aaton tapahtuma senioreille 5.12. Syyskauden tapahtumatiedot päivittyvät Espoon kulttuurikeskuksen verkkosivuille kesäkuun aikana.





Kannusalissa houkutellaan lisää nuoria kulttuuririentoihin

Espoon keskuksessa sijaitsevassa maanalaisessa Kannusalissa on puolestaan aloitettu keväällä työskentely nuorista koostuvan vaikuttajaraadin kanssa. Pääkaupunkiseudulla asuvat, 16–25-vuotiaat nuoret ovat aktiivisesti osallistuneet Kannusalin palveluiden kehittämiseen. Nuorilta on esimerkiksi saatu konserttiehdotuksia ja asiakaspalvelukokemusta kehittäviä ideoita.



Avointa vuoropuhelua on tarkoitus käydä myös jatkossa. Palautetta tullaan keräämään laajemmin muun muassa Kannusalin sosiaalisen median kanavissa. Toiveena on, että nuoret alkavat käydä Kannusalissa enemmän, sillä Espoon keskuksessa asuu paljon nuoria. Kannusalissa palvellaan myös jatkossa kaikenikäisiä, mutta tarjontaa suunnitellaan entistä paremmin nuorille nyt saatujen ehdotusten perusteella. Lue lisää Kannusalin vaikuttajaraadin toiminnasta espoo.fi-uutisesta: Nuorista koostuva vaikuttajaraati mukana kehittämässä Kannusalin toimintaa | Espoon kaupunki

Näyttelykeskus WeeGeellä kehitetään esteettömyyttä ja saavutettavuutta



Tapiolassa sijaitseva Näyttelykeskus WeeGee pyrkii huomioimaan moninaiset yleisöt palvelujensa ja sisältöjensä suunnittelussa. WeeGeellä kehitetään toimintatapoja ja palveluja yleisöä ja sidosryhmiä kuunnellen. Kehittämistyössä hyödynnetään asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden osaamista.

WeeGeellä ja muissa Espoon kulttuuritaloissa tehtiin vuonna 2023 esteettömyyskartoitus, jonka perusteella tilojen esteettömyyttä pyrittiin parantamaan. Kartoituksen perusteella WeeGeellä julkaistiin entistä kattavammat ohjeet näyttelykeskuksen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Henkilökunnalle on järjestetty selkokielistä asiakaspalvelukoulutusta.

Palvelujen kehittämiseksi WeeGeellä toteutettiin vuonna 2023 myös palvelupolkuhanke, jossa yleisöpalautetta kerättiin fasilitoiduissa työpajoissa ja itsenäisesti toteutetuilla palvelukävelyillä. WeeGeellä työstetään palvelupolkuhankkeessa tunnistettuja kehittämiskohteita vuosien 2024–2025 aikana yhdessä EMMA – Espoon modernin taiteen museon ja KAMU Espoon kaupunginmuseon kanssa.

Lue lisää esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta Näyttelykeskus WeeGeellä espoo.fi-sivulta.



Sellosalissa ja Lasten kulttuurikeskus Aurorassa on aloitettu yhteistyö Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n kanssa





Sellosalissa on tehty yhteistyötä Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n (Mokulat) kanssa jo viime vuodesta alkaen. Yhdessä on pohdittu muun muassa sitä, miten Sellosalissa voitaisiin tuottaa uusia elämyksiä entistä paremmin myös muille kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuville lapsille ja nuorille.

Ensimmäinen yhteistyötapahtuma järjestettiin 4.1.2024, ja se oli menestys: Sellosalissa oli 269 asiakasta Tanssiteatteri Raatikon Hyppynarutus-esityksessä. Monille paikalla olleille tämä oli ensimmäinen oikeassa konserttisalissa, hienoissa näyttämövaloissa nähty live-esitys. Tapahtuma oli pääsymaksuton. Mokulat ry:n työntekijöitä ja vapaaehtoisia oli paikalla ohjaamassa ja välipalaa tarjoamamassa. Seuraava yhteistyötapahtuma on jälleen tammikuun alussa 2025.

Romanien kansallispäivää puolestaan juhlittiin musiikin merkeissä Sellosalin ja Espoon romaniyhdistyksen yhteistyönä huhtikuussa. Lue lisää Sellosalin tapahtumasta espoo.fi-sivulta.

Lasten kulttuurikeskus Aurora kurvaa lasten ja perheiden luo syyskaudella 2024 järjestämällä toimintaa Auroran ulkopuolella. Ajatuksena on viedä ”taidemaistiasia” sinne mistä perheet löytyvät - tällä kertaa Espoon keskuksen yhteisötaloon ja perhekeskukseen. Tavoitteena on kartoittaa lasten ja perheiden tarpeita ja toiveita lastenkulttuurin parissa ja löytää käytäntöjä, jotka edesauttavat perheiden tavoittamista lastenkulttuurin pariin myös Lasten kulttuurikeskus Aurorassa jatkossa. Taidetoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa taideohjaaja Jenni Vilander yhteistyössä Auroran ja Mokulat ry:n kanssa.





Turvallisemman tilan periaatteet jalkautuivat kulttuuritaloihin



Espoon kulttuuritalojen henkilökunta on osallistunut useisiin yhdenvertaisuuskoulutuksiin viime vuosien aikana, ja turvallisemman tilan periaatteet on otettu käyttöön. Turvallisemman tilan periaatteista kerrotaan kulttuuritalojen verkkosivuilla. Esimerkiksi Näyttelykeskus WeeGeen turvallisemman tilan tiedoista voi lukea WeeGeen verkkosivuilta.

Moninaisuustyö on osa Espoon kulttuuritalojen ja -palveluiden vuoden 2024 kehittämisprojektia, jonka tavoitteena on huomioida moninaiset asiakasryhmät entistä paremmin.