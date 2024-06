Suomi kärkisijoilla eurooppalaisessa ilmanlaatulistauksessa

Euroopan ympäristövirasto (EEA) on julkaissut juuri uuden ilmanlaaturaportin, joka käsittelee tärkeimpiä ilmansaasteita Euroopassa vuosina 2022 ja 2023. Ilmansaasteista eniten terveyshaittoja aiheuttavat pienhiukkaset, joita tulee kotitalouksien lämmityksestä, teollisuudesta ja liikenteestä. Suomessa myös pienhiukkasten kaukokulkeuma muualta Euroopasta on merkittävää.

Suomen osalta mittaustulokset osoittavat, että Suomen ilmanlaatu on Euroopan kärjessä. Tutkimuksen perusteella Suomessa on EU-maiden puhtain ilma otsonin osalta. Hopeasijalle Suomi ylsi hengitettävien hiukkasten kohdalla, vaikkakin jokakeväinen katupöly aiheuttaa täälläkin haasteita ja ärsytysoireita, kuten nuhaa, yskää ja kurkun sekä silmien kutinaa. Keskimääräinen pienhiukkaspitoisuus, joka on merkittävin terveyshaitta Suomessakin, oli meillä kolmanneksi alhaisin Euroopassa. Vain Islannissa ja Virossa on puhtaampi ilma tämän indikaattorin osalta.

Pääosin puun pienpoltosta peräisin olevan bentso(a)pyreenin osalta olemme kuitenkin Euroopan keskiarvon huonommalla puolella.

"Vaikka ilmanlaatu on yleisesti parantunut viime vuosikymmeninä, nykyiset ilmanlaadun raja-arvot ja tavoitearvot ylittyvät edelleen useilla alueilla Euroopassa. Suomessa ilmanlaatu on parantunut siten, että raja-arvon ylityksiä ei ole viime vuosina enää mitattu", summaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Katriina Kyllönen.

Eurooppalaisista kaupunkilaisista 96 prosenttia altistuu terveydelle haitallisille pienhiukkasten pitoisuuksille. Uusi eurooppalainen ilmanlaadun lainsäädäntö on viimeistelyvaiheessa. Vuodesta 2030 alkaen raja-arvojen odotetaan tiukentuvan entisestään, jotta eurooppalaisilla olisi turvallisempi ilma hengittää.

Suomen ajantasainen ilmanlaatutilanne löytyy Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta.