Ekaluokkalaiset siunataan koulutielle Espoossa

– Ehkä mä herään keskiyöllä, kun en saa nukuttua. Mua jännittää, kun pääsen tapaamaan mun kaverit uudestaan. Ehkä pesen hampaita kymmenen sekkaa, ja kun on eka kouluaamu, niin sitten isän ja äidin pitää viedä mut sinne, vaikka mä haluaisin mennä ite. Sen hiekkatien, kai mä sen saan mennä ite? Livia Ristimäki pohtii.

Opettajana työskentelevä äiti Niina Ristimäki nyökkäilee ja kertoo tyttärensä odottaneen koulun alkua jo pitkään. Uuteen elämänvaiheeseen tytär on valmistautunut innolla leikkimällä koulua, myös koulutarvikkeet ja työpöytä parvisängyn alle on hankittu.

Ensimmäistä kouluaamua edeltävänä iltana perhe osallistuu kotikirkossa järjestettävään ekaluokkalaisten siunaamiskirkkoon.

– Minusta tämä on ihana perinne. Olen itse pieneltä paikkakunnalta ja muistan sen jännittävän hetken, kun olimme kaikki kokoontuneet kirkkoon ennen koulun alkua ja katselimme ympärillemme, ketkä kaverit aloittavat samoilla luokilla, Niina Ristimäki kertoo.

Seurakunta luo turvaa koulunsa aloittaville lapsille ja vanhemmille



Niina Ristimäestä on kiinnostavaa päästä kurkistamaan esikoisen kautta uudestaan peruskoulumaailmaan. Kouluun siirtyminen on iso elämänmuutos koko perheelle.

– Onhan koulunaloitus liikuttava hetki varsinkin esikoisen suhteen. Hienoa, että seurakunta on tässäkin taitteessa mukana, siunaa ja toivottaa turvallista koulumatkaa.

– Tänä päivänä se on yhä tärkeämpää, että kirkko on luomassa henkistä turvaa niin lapsille kuin vanhemmille, sillä ympäröivä yhteiskunta on nykyään lapsille haastavampi, Niina Ristimäki sanoo.

Espoon seurakuntien järjestämät kirkkohetket on tarkoitettu kaikille ensimmäisen luokan aloittaville lapsille ja heidän läheisilleen. Jokainen siunattava lapsi saa tilaisuudessa seurakunnalta lahjaksi oman Lapsen Raamatun. Kirkkohetken lopuksi nautitaan jäätelöt tai muuta pikkuherkkua. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kaikille seurakuntaan kuuluville lapsille postitetaan etukäteen kutsu.

Ekaluokkalaisten siunaamiskirkot Espoossa





Espoonlahden seurakunta

Ke 7.8. klo 18 Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8. Kivaa tekemistä ja lopussa jätskibaari, hattaraa ja sipsejä. Lisätiedot: Maija Aapakari, 050 523 4121, maija.aapakari@evl.fi.

Espoon Tuomiokirkkoseurakunta

Ti 6.8. klo 18 Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5.

Ke 7.8. klo 18 Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1.

Ke 7.8. klo 18 Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3.

Ke 7.8. klo 18 Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1.

Ti 20.8. klo 18 Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16.

Lisätiedot: Aila Pihlajavesi, 040 525 1216, aila.pihlajavesi@evl.fi.

Leppävaaran seurakunta

Ke 7.8. klo 18 Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2. Tilaisuuden jälkeen jätskitarjoilu. Lisätiedot: Kirsti Koskela, 050 529 4370, kirsti.koskela@evl.fi.

Olarin seurakunta

Ke 7.8. klo 18 Olarin kirkko, Rälssitilankuja 1. Tilaisuuden jälkeen jäätelötarjoilu. Lisätiedot: Mia Silvola, 050 576 4891, mia.silvola@evl.fi.

Tapiolan seurakunta

Ke 7.8. klo 17.30 Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6. Ekaluokkalaiset saavat pienen lahjan. Lisätiedot: Anu Ristimäki, 050 3223520, anu.ristimaki@evl.fi.

Esbo svenska församling

Ke 14.8. klo 18 Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5. Ekaluokkalaiset saavat kirjan Aktivitetsbibel. Jooseppi Lohi, 040 573 8438, jooseppi.lohi@evl.fi.