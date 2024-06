Uutta Podimossa: Suomen suurin lifestyle-podcast Nonsense tekee paluun!

Vuonna 2018 perustettu Nonsense-podcast piti taukoa vain noin puolen vuoden ajan. Podcast tekee nyt paluun Podimo-palvelussa, jossa Nonsensen kesäkauden uusia jaksoja julkaistaan yksinoikeudella joka keskiviikko.

Podcastia kuvaillaan näin: ”Nonsense-podcastissa puhutaan vaikeistakin asioista eikä punastella turhia. Linjat käyvät kuumina Helsingin ja Tukholman välillä, kun ystävykset keskustelevat niin itsetunnosta, parisuhteista, naiseudesta, äitiydestä, yrittäjyyden kiemuroista kuin vatsavaivoistakin. Nonsensessa mikään aihe ei ole off limits, ja podissa ei pelätä heittää itseään likoon. Nonsense on koonnut ympärilleen tiiviin yhteisön ja näihin keskusteluihin myös sinut on kutsuttu mukaan. You can sit with us!”

Nonsensen vetovoima perustuu Alexan ja Lindan väliseen, vertaansa vailla olevaan, dynamiikkaan sekä rehelliseen ja samaistuttavaan sisältöön. Kaksikon elämässä tapahtuu koko ajan asioita, joista uskollinen kuulijakunta haluaa pysyä kärryillä. Ystävyksillä on mm. yhteinen vauhdilla kansainvälistyvä vaatebrändi ALMADA LABEL, jonka tuotteet tulivat alkuvuodesta Lontoon Harrods-tavaratalon valikoimiin.

”Olemme tehneet Nonsensea suurella sydämellä ja intohimolla jo vuodesta 2018, mutta tarvitsimme välissä pienen hengähdystauon, joka jäi lopulta aika lyhyeksi”, Alexa ja Linda kommentoivat. “Ohjelma on ollut kiinteä osa elämäämme ja identiteettiämme jo pitkään, joten kaipuu sen pariin oli vahva. Myös kuulijamme ovat kaivanneet meiltä paljon uutta sisältöä ja koska viimeisen puolen vuoden aikana on tapahtunut todella paljon, tuntui come back todella luontevalta. Podimon kanssa sovimme elämäntilanteisiimme hyvin sopivan mallin podcastin tekemiselle.”

Nonsensen tekijät:

Alexa on optimistinen unelmoija ja reipas sählääjä, jolla on aina joku projekti meneillään. Nyt kun kuuden vuoden ullakkorakentaminen saatiin maaliin, niin Alexa pohtii jo seuraavaa aluevaltausta (ihan kun kahdessa lapsessa ja useassa yrityksessä ei olisi tarpeeksi hommaa..).

Linda pitää kaksikon jalat maassa ja järjen päässä, vaikka välimatkaa Tukholman ja Helsingin välillä 395,8 kilometriä linnuntietä onkin. Linda on tunnettu ikuisesta sisustusprojektista (mikä ei varmasti ota uuden kodin myötä laantuakseen) ja rakkaudesta matchalatteihin.

Uusi Nonsense-jakso Podimossa joka keskiviikko osoitteessa https://podimo.com/fi/shows/nonsensepodi