Museo täyttyy urheilusta ja liikunnasta!

Maanantaina 10.6.2024 käynnistyy somekampanja, joka kannustaa ihmisiä kuvien ja videopätkien kautta jakamaan kokemuksiaan urheilusta ja liikunnasta. Museota kiinnostaa, missä ihmiset liikkuvat ja kenen kanssa liikutaan. Liikkua voi vaikkapa olohuoneen matolla jumpaten, metsässä pyöräillen tai seurojen ohjatussa liikunta- ja urheilutoiminnassa.

Somekampanja tukee Olympiakomitean valtakunnallista Suomi – toimintakykyinen maa ja kansa -kampanjaa, jolla rakennetaan muutosta liikkumiseen. Kokkolan kaupunki on mukana kampanjassa haastaen kaikki kokkolalaiset tutustumaan eri liikuntamuotoihin ja löytämään omaa arkea ja toimintakykyä parantavia tapoja liikkua.

Kuvia ja lyhyitä tarinoita voi jakaa somessa aihetunnisteilla #LiikkuvaKokkola ja #KarlebyIRörelse. Kaikki liikkumiseen ja urheiluun liittyvät postaukset ovat tervetulleita. Lisätietoa kampanjasta löytyy museon kotisivuilla ja somekanavissa. Kaupunki arpoo joka kuukausi palkintoja aihetunnisteita käyttävien kesken ja lisäksi museon näyttelytiimi valitsee syyskuun loppuun mennessä jaetuista kuvista kolme museokauppalahjakortin voittajaa.

– Urheilun ja liikunnan asiantuntijoita ovat tässä yhteydessä kaikki liikkujat ja liikunnan kannattajat, eli toivottavasti meistä jokainen, naurahtavat yhteistuumin museon urheilunnäyttelyn työryhmän jäsenet, tutkimusamanuenssi Erik Engberg, tietopalveluamanuenssi Anna Katriina Puikko ja näyttelyamanuenssi Elina Vuorimies.

Yleisöltä toivottavat kuvat voivat olla vanhoja kuvia kotialbumien kätköistä, tai ihan uusia, vaikkapa selfie-kuvia salilta tai urheilukatsomoista. Kampanjaan lähetettävissä kuvissa on huomioitava tekijänoikeus ja yksityisyyden suoja. Kuvista osa saattaa päättyä esille myös vuonna 2025 avautuvaan näyttelyyn. Museo on somekampanjan jälkeen yhteydessä niihin tahoihin, joiden kuvia toivotaan esille näyttelyyn.

Näyttelyssä isossa roolissa tulevat olemaan urheilun ja liikunnan paikat – kaikki ne menneet, nykyiset ja tulevat paikat, jotka toimivat kokemusten ”pelikenttinä”. Urheilun ja liikunnan moniosaaja Petri Harsunen on näyttelyä valmistelevassa projektissa kartoittanut näitä paikkoja ja niihin liittyviä mielenkiintoisia tietoja.

– Jos kartalle merkkaa 1920-luvun, 1960-luvun tai 2020-luvun liikuntapaikkoja, on tuloksena kolme keskenään hyvin erilaista karttaa. Toki pitempiaikaisiakin paikkoja ja niissä harrastettavaa toimintaa on ollut. Erikseen rakennetut sekä vapaasti muodostetut liikunnan ja urheilun suorituspaikat voivat kertoa yllättävänkin paljon paikallisesta elämästä, toteaa Harsunen.

Jos itse suorituspaikoista mennään astetta syvemmälle, kyse onkin juuri tällaisissa paikoissa koetuista asioista ja elämyksistä.

– On erityisen mielenkiintoista ja myös tärkeää saada selville ja nostaa esille, mitä kaikkea Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla onkaan koettu erilaisen liikkumisen parissa. Liikkuminen on niin iso osa monen ihmisen arkea, painottaa museotoimenjohtaja Joanna Kurth. Somekampanjan kautta meillä on toivottavasti mahdollisuus saada pientä käsitystä siitä, miltä liikkuminen ja urheilu nykyhetkessä tuntuu, maistuu ja haisee! Toivon että mahdollisimman monet liikuntaa harrastavat jakavat kuvansa suoraan toiminnan parista, kuten hikiseltä lenkkipolulta, futisharkoista tai vaikkapa frisbeegolfradalta.

Kaupungin liikuntatoimessa aihepiiri on osa arkea, mutta liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist pitää tämänkaltaista laajempaa temaattista ja ajallista katsausta tervetulleena.

– Välillä liikuntaa on hyvä pohtia pidemmällä aikaperspektiivillä, katsoen sekä pitkästi taaksepäin ja eteenpäin. Aina voimme oppia ja innostua vanhasta, sekä löytää aineksia uusille visioille, joilla voimme ylläpitää sekä hyviä liikuntaolosuhteita että hyvää henkeä kaiken liikkumisen parissa, pohtii Nyqvist.

Museo tulee olemaan yhteydessä myös suoraan paikallisiin seuratoimijoihin, joita kutsutaan mukaan pohtimaan oman lajinsa paikallista historiaa ja nykytoimintaa sekä yleiseminkin liikuntaa ja urheilua tulevan näyttelyn merkeissä. Monilla seuroilla saattaa olla arkistojensa kätköissä sellaista aineistoa ja esineistöä, jota toivotaan mukaan näyttelyyn.