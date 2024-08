Ben Furmanin uusi kirja ratkoo koulutyön haasteita

Nykypäivän koululaitos kohtaa useita merkittäviä haasteita. On havaittu, että monet peruskoulun opettajat harkitsevat vakavasti alan vaihtoa, johtuen oppilaiden käytösongelmista, kiusaamisesta, lisääntyneistä poissaoloista, huoltajien korkeista odotuksista, huonosta luokkahengestä ja oppilaiden heikosta opiskelumotivaatiosta. Nämä tekijät yhdessä johtavat usein opettajien työuupumukseen.

Ben Furmanin uutuuskirja Ratkaisuja koulutyön haasteisiin tarjoaa innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja näihin ongelmiin. Furmanin esittämät menetelmät ja strategiat perustuvat ratkaisukeskeiseen psykologiaan ja tarjoavat konkreettisia työkaluja oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kirja on suunnattu ensisijaisesti opettajille, rehtoreille ja muulle opetushenkilöstölle, mutta sen tarjoamat ideat voivat innostaa kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita koululaitoksen tilasta ja haluavat edistää sen kehittämistä.

Kirjaa täydentää Ben Furmanin ylläpitämä laaja maksuton lisämateriaali, jonka linkki löytyy kirjasta.

Ben Furman on kansainvälisesti arvostettu ratkaisukeskeisen psykologian sanansaattaja. Hänen aikaisempia kirjojansa ovat muun muassa ihmisten selviytymiskykyä korostava Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus (WSOY, 1997), kasvatusalan ammattilaisille suunnattu Muksuopin lumous (Lyhytterapiainstituutti Oy, 2016) sekä lasten vanhemmille suunnattu Ben Furman ja lasten haasteet taidoiksi (Viisas Elämä, 2023).

Ratkaisuja koulutyön haasteisiin -kirja julkaistiin 5.8.2024.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.