SuomiAreenassa keskustellaan poliisi Michela Söderströmin kanssa kouluväkivallan ja jengiytymisen ennaltaehkäisystä taiteen ja hiphop-kulttuurin keinoin

Break the Fight! ja Arja Tiili Dance Companyn kevätkooste. Olemme mukana Kuopio Tanssii ja Soi 18.6. ja VanDancessa 9.9. Uusi elämyskauppamme on täydessä toiminnassa! 15.6.2023 14:42:23 EEST | Tiedote

Ihanaa aurinkoista kesää! Mukana kevätkooste ja tietoa vielä tulevista tapahtumista. Kesäkuussa Break the Fight! suuntaa Kuopio Tanssii ja Soi -festivaaleille ja 9.9. Arja Tiili Dance Company on mukana VanDance -festivaalilla Vantaan Myyrmäessä Break the Fight - Burn the Floor! -teoksella. Van Dance on päivä täynnä tanssia, tule tsekkaamaan! Oletko tutustunut jo Elämyskauppaamme? Tarjoamme ammattinäyttämötoimintaa, tanssia ja työpajoja! Käy heti katsomassa!