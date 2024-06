Wulff ostaa Raahen Taseen ja kasvaa tilitoimisto- ja taloushallinto- markkinalla Pohjois-Pohjanmaalla

Uuden tilitoimisto- ja taloushallintoyrityksen osto tuo kasvua Wulffin Työelämän palvelut -liiketoimintaan. Konsernin tilitoimisto- ja taloushallintoliiketoiminnot vahvistuvat edelleen, kun Wulff-Yhtiöt Oyj ostaa Pohjois-Pohjanmaalla pitkään toimineen Tilitoimisto Raahen Tase Oy:n. Kauppahinta koostuu liiketoiminnan arvosta (EV) 1,2 milj. euroa, käteisestä 0,7 milj. euroa ja toimitilahuoneiston arvosta 0,2 milj. euroa, yhteensä 2,1 milj. euroa. Se maksettiin käteisellä kaupanteon yhteydessä. Raahen Taseen vuotuinen liikevaihto on noin 0,8 miljoonaa euroa. Wulffin tilitoimisto- ja taloushallintoammattilaisten joukko kasvaa 8 henkilöllä ja asiakkaita kaupan mukana tulee yli 200.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Elina Rahkonen: ”Wulffin tavoitteena on palvella asiakkaitaan henkilökohtaisesti, Hangosta Nuorgamiin. Raahen Tase tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja palvelustaan, joten on upeaa saada tilitoimisto- ja taloushallintopalvelujen kasvun moottoriksi Pohjois-Pohjanmaalle wulffilaiset arvot valmiiksi jakava yhtiö. 2002 perustettu Raahen Tase on auktorisoitu tilitoimisto, jolla on pitkiä asiakassuhteita ja jonka henkilöstö on alansa huippua. Sydämelliset kiitokset Tarjalle yhtiön ja ihmisten kehittämisestä sekä sitouttamisesta. On hienoa, että Pohjois-Pohjanmaamme liiketoimintaan löytyi operatiivinen johtaja yhtiön sisältä; onnittelut Nuppu Rajamäelle uusista vastuista. Ratkaisukeskeisenä myyntiyhtiönä Wulff on työyhteisö, jossa sekä henkilökohtainen kasvu että toimialan kehittäminen on mahdollista. Haastamme alan isoimpia toimijoita ja olemme yritysosto kerrallaan yhä merkittävämpi tilitoimistomarkkinavaikuttaja Suomessa. Toivotamme uusimmat wulffilaiset lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!”

KUVASSA Raahen Taseen omistajayrittäjä Tarja Leino ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Elina Rahkonen. “Muutos on aina myönteinen mahdollisuus, ja Raahen Taseelle yrityskauppa tuo mahdollisuuksia palvella asiakkaita vielä paremmin ja laajemmin osana Wulff-konsernia”, sanoo Tarja Leino. Kaupan jälkeen Wulff-Yhtiöt Oyj omistaa Raahen Taseen 100-prosenttisesti.

”Hyvä tilitoimisto on asiakkaan kasvun mahdollistaja”, sanoo Raahen Tase Oy:n toimitusjohtaja, yrittäjä Tarja Leino. ”Siksi Wulff, jossa arvostetaan asiakkaiden ja heidän liiketoimintansa tuntemista on meille ja asiakkaillemme mieluisa uusi koti. Laatu asuu henkilökohtaisessa palvelussa. On suurenmoista, että uusi omistajamme kokee kasvokkain kohtaamiset, henkilökohtaisen palvelun ja osaamisen kehittämisen tärkeäksi. Osana Wulffia meillä on valmiudet jatkaa asiakkaidemme laadukkaasti palvelemista, kehittää palvelujamme nopeasti muuttuvassa maailmassa ja myös voittaa uusia asiakkaita. On hienoa, että osaamisemme saa Wulffin laatutakuun ja pääsemme osaksi Wulffin menestystarinaa.”

Kuka?

Tarja Leino,

omistajayrittäjä, Tilitoimisto Raahen Tase Oy



Tarja Leino on Taivalkoskelta kotoisin oleva ”elämäniloisena elämäntyönsä” Raahen Taseessa tehnyt yhtiön perustaja ja omistaja. ”22 vuoden jälkeen voin todeta, että ympärilläni on uskomattoman upea joukko ammattilaisia, joiden käsissä Raahen Taseen asiakkaat nauttivat parhaasta laadusta jatkossakin. Kun omistajana on vakavarainen ja samalla ihmisläheisesti ja perheyhtiömäisesti toimiva pörssiyritys, on taustavoimat loistokunnossa”, Leino sanoo. Työarki vaihtuu puolen vuoden kuluessa aktiiviseen puuhailuun muun muassa lastenlasten kanssa, kädet multaan upottaen, kukkia kasvatellen ja matkustellen.



Wulff palvelee kotimaan tilitoimisto- ja taloushallintoasiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi valtakunnallisesti. Paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa Nikkilässä ja Söderkullassa sekä Tampereella. Nyt toteutetun yrityskaupan jälkeen Wulff-konsernin tilitoimisto- ja taloushallintopalvelujen vuosittaisen liikevaihdon odotetaan olevan yhteenlaskettuna noin 4 miljoonaa euroa ja asiakkaita palvelee yli 40 ammattilaista. Kaupan odotetaan vaikuttavan kannattavuuteen myönteisesti.







Avainlukuja

Tilitoimisto Raahen Tase Oy:n liikevaihto v. 2023 oli noin 0,8 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto (*) noin 0,3 miljoonaa euroa. Yrityskaupassa siirtyvän taseen loppusumma on noin 1,0 miljoonaa euroa, oma pääoma 0,9 miljoonaa euroa, omassa käytössä olevan toimitilakiinteistön 0,2 miljoonaa euroa ja rahoja ja pankkisaamisia 0,7 miljoonaa euroa. Taseeseen sisältyvät velat eivät sisällä korollisia velkoja. (*) Oikaisuina on huomioitu omistuksen muutoksen seurauksena tapahtuvia muutoksia yhtiön kulurakenteessa. Kaupan jälkeen Wulff-Yhtiöt Oyj omistaa Tilitoimisto Raahen Tase Oy:n osakkeet 100-prosenttisesti.





Haastattelupyynnöt ja lisätietoja:

Wulff-Yhtiöt Oyj

toimitusjohtaja Elina Rahkonen

p. 040 647 1444

sähköposti: elina.rahkonen@wulff.fi



Tilitoimisto Raahen Tase Oy

omistajayrittäjä Tarja Leino

p. 044 553 9455

sähköposti: tarja.leino@raahentase.fi





Mikä Wulff?

Täydellinen työpäivä työelämän palveluilla ja tuotteilla työympäristöön – vastuullisesti Wulffin kanssa. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Uusimpia palvelujamme on henkilöstövuokraus. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Wulffista luet lisää: wulff.fi.