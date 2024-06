Koodikoulu kood/Sisu avasi uudet tilat Kuopiossa – seuraava sprinttihaku käynnistyy heinäkuussa

Koulun tilat kattavat yli 650 neliömetriä, ja ne on suunniteltu erityisesti ohjelmistokehittäjien tarpeisiin. Tilat ovat avoinna opiskelijoille ympäri vuorokauden ja niistä löytyy monipuolisia työskentelytiloja, suuri keittiö- ja tapahtumatila sekä erillinen alue yrityksistä vieraileville työntekijöille.

“Aion ehdottomasti opiskella paikan päällä. Pidän siitä, että voin keskustella suoraan muiden opiskelijoiden kanssa ja koulun tilat sopivat siihen mielestäni todella hyvin. On myös helpompaa opiskella koulun tiloissa, kun kissani ei hypi tietokoneeni päälle,” naurahtaa Belgiasta Suomeen kahdeksan vuotta sitten muuttanut opiskelija Stef Van Carpels.

"Tiloista tuli juuri niin monikäyttöiset kuin suunniteltiin. Ne mahdollistavat sekä keskittymistä vaativan työskentelyn että rennomman kanssakäymisen ja tiimityöskentelyn. Toivotamme tänne myös yritykset lämpimästi tervetulleiksi. Kumppanimme voivat työskennellä ja verkostoitua opiskelijoiden kanssa Business Loungessa. Järjestämme yhdessä myös työpajoja, joissa opiskelijat voivat kehittää osaamistaan eri aihealueiden ympärillä. Kood/Talk-keskustelutilaisuuksissa syvennymme inspiroiviin uratarinoihin,” taustoittaa kood/Sisu koodikoulun johtaja Laura Nykänen.

Monikulttuurinen opiskelijaryhmä tukena toisilleen

Koodikoulun ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opinnot maaliskuun lopussa. Ryhmään valikoitui 150 opiskelijaa kaksivaiheisen hakuprosessin kautta. He edustavat 19 eri kansallisuutta. Opiskelijoiden ikäjakauma on laaja: nuorin opiskelija on 19- ja vanhin 59-vuotias.

”Meillä on huippuporukka kasassa. Opiskelijoiden motivaatio on tosi korkealla. He ovat jo perustaneet opiskelijayhdistyksen, joka valvoo opiskelijoiden etuja, järjestää vapaa-ajan toimintaa sekä toimii linkkinä tiimimme ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijoita on myös muuttanut Kuopioon koulun takia, vaikka opinnot on mahdollista suorittaa myös etänä,” kertoo Nykänen.

Ilmoittautuminen seuraaville sprinteille käynnistyy heinäkuussa

Seuraava opiskelijaryhmä aloittaa opintonsa koodikoulussa tammikuussa 2025. Koodikouluun haetaan suorittamalla ensin pääsykoetesti, joka on auki koulun verkkosivuilla ympäri vuoden. Testin läpäisseet pääsevät kolmen viikon intensiiviselle valintakoejaksolle eli sprintille. Seuraavat sprintit järjestetään loka- ja marraskuussa koulun tiloissa. Ilmoittautuminen sprinteille avautuu 12. heinäkuuta, ja paikkoja on rajoitetusti.

’’Sprintin osallistujat olivat monimuotoinen ja ystävällinen joukko ihmisiä eri taustoista. Opimme, työskentelimme, sosialisoimme ja kasvoimme yhdessä. Aikaisemmin pelasin 14 tuntia päivässä videopelejä. Yhteisön tuki sekä arvostus, jonka koin sprintillä, oli voimaannuttava kokemus. Osallistuminen tapahtumaan näytti minulle, että pystyn paljon enempään kuin olin ikinä aikaisemmin kuvitellut,’’ kertoo Van Carpels omasta sprinttikokemuksestaan.

Kansainvälistä yhteistyötä virolaisen koodikoulun kanssa

Kood/Sisu jakaa yhteisen oppimisalustan ja brändin virolaisen koodikoulun, kood/Jõhvin, kanssa. Kaksivuotisen koulutusohjelman oppiminen tapahtuu verkkoalustalla, joka mahdollistaa opinnot täysin etänä, paikan päällä tai hybridinä. Koulujen välinen yhteistyö on osa //kood-konsernin laajentumista.

“Näemme kood/Sisun tärkeänä jäsenenä //kood-yhteisössämme tiellämme kohti kansainvälistä koodikouluverkostoa. Molemmat koulut on käynnistetty samalla tavoitteella luoda innovatiivista koodauskoulutusta ja uusia uramahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteemme on herättää kiinnostusta alaa kohtaan ja edistää talouskasvua. Yhteistyöpotentiaali, jopa Euroopan laajuisesti, on valtava," kommentoi yksi kood/Jõhvin perustajista Taavet Hinrikus.

kood/Sisu on vuonna 2023 Kuopioon perustettu koodikoulu, jossa opiskellaan intensiivisesti, tiiviissä yritysyhteistyössä, kansainvälisessä ympäristössä ja monipuolisissa tiimeissä. Kood/Sisu erottuu perinteisistä oppilaitoksista siinä, että opintoja tehdään verkkoalustalla, jossa opiskelijat ratkaisevat itsenäisesti ja yhdessä käytännönläheisiä projektitehtäviä. Opiskelu tapahtuu itseohjautuvasti, sillä koulussa ei ole oppitunteja, opettajia tai luokkahuoneita. Koodikoulun opetuskieli on englanti. Opiskelu koodikoulussa on maksutonta. Opinnot voi suorittaa etänä, paikan päällä Kuopiossa tai hybridinä. Koodikoulun perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, Novapolis, Kuopion alueen kauppakamari, Osuma Henkilöstöpalvelut, OP Ryhmä, Ponsse sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa Koodi/Sisu – koodikoulu Pohjois-Savoon -hanketta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+).