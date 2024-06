Turussa koettiin PARAS.KESÄ.IKINÄ. – Nyt hanke auttaa löytämään uusia kavereita ja aktiviteetteja myös Helsingissä

PKI-hanke perustuu vapaaehtoistyöhön ja yhteistyökumppaneiden apuun. Yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt mahdollistavat osallistujille erilaisia aktiviteetteja ilman kustannuksia. Valmiiksi järjestetyt aktiviteetit ajoittuvat pääsääntöisesti viikonlopuille ja ovat maksuttomia kaveriporukkaan valituille. Näin kaikille annetaan mahdollisuus osallistua riippumatta taloudellisesta tilanteesta.

Aktiviteettejä ovat esimerkiksi miniristeily, minigolf, grillaaminen, käynti museossa sekä pizzapiknik. Kaikki aktiviteetit ovat osallistujilleen maksuttomia pääsylippuineen ja ruokineen. Kesän 2024 kaveriporukalle on järjestetty kaikkea kivaa koko kesän täydeltä. Tavoitteena on, että yhteisen tekemisen ansiosta porukasta on muodostunut ihan oikea kaveriporukka.

Hankkeen syntyideasta ensimmäisen pilotin menestykseen

Kesän kaveriporukan WhatsApp-ryhmään toimitetaan tarvittavat ohjeet kuhunkin aktiviteettiin, mutta käytännön asiat koordinoidaan yhteisvoimin. Kun esimerkiksi aktiviteeteista päästään sopimaan yhdessä, tapahtuu ryhmäytymistä alkuun samalla jopa huomaamattakin.

"Haluamme tarjota hankkeeseen osallistuville mahdollisuuden luoda aitoja ystävyyssuhteita ja viettää kesää hyvässä seurassa ilman paineita tai ohjausta", sanoo hankkeen perustaja Mikael Vainio.

Alun perin idea hankkeesta syntyi, kun perustaja Mikael ajautui eron jälkeen uuteen kaupunkiin, jossa hänellä ei ollut ketään tuttua. Aikuisten on hyvin vaikea löytää uusia kavereita, joten näistä syistä hanke käynnistettiin vuonna 2023.

Kesällä 2023 Turussa toteutettu pilotti osoitti hankkeen merkittävän potentiaalin.

“Odotukset pyrittiin pitämään hyvin maltillisina. Ajatuksena oli, että on hienoa, jos 20 yksinäistä löydetään - saimme kuitenkin noin 400 viestiä, vaikka hanketta ei viime kesänä sen suuremmin missään mainostettu”, sanoo hankkeen tiedotuksesta vastaava Marika Anttila.

"Viime kesän pilotti Turussa oli menestys – lähes kaikki osallistujat ovat edelleen yhteydessä toisiinsa. Osallistujat muodostivat ihan oikean ystäväporukan, ja monet ovat edelleen yhteydessä toisiinsa. Jotkut ovat jopa matkustaneet yhdessä ulkomaille. Ilman yhteistyökumppaneitamme tämä ei olisi ollut mahdollista, sillä nämä ihmiset eivät olisivat välttämättä koskaan törmänneet toisiinsa ilman hanketta.”, Anttila muistuttaa.

Rohkeasti mukaan ilman pelkoa yksinäisyydestä

Hanke pyrkii vastaamaan yksinäisyysongelmaan tarjoamalla mahdollisuuden löytää samanhenkisiä ystäviä ja kokea yhdessä iloa ja yhteisöllisyyttä.

“Viime kesänä osallistujia oli mukana erilaisista lähtökohdista ja ikäjakauma oli noin 20-45 vuotta. Mukana oli esimerkiksi ammattiurheilija, ylimpiä toimihenkilöitä, sairaalatyöntekijöitä, taksikuski, yrittäjä, työtön, ja ravintolatyöntekijä”. Ulkopuolinen ei voisi mitenkään ajatella, että näillä ihmisillä ei olisi kavereita, Anttila luettelee.

Kaveriporukan koko on asetettu 20 henkilöön per kaupunki, sillä hanke toimii täysin nollabudjetilla yhteistyökumppanien voimin. “On tullut myös toiveita siitä, että ottaisimme kaikki yksinäiset mukaan hankkeeseemme, ja sen mielellämme tekisimmekin, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Koska emme kuitenkaan myy mitään emmekä vastaanota rahalahjoituksia, määrää joudutaan tämän vuoksi säätelemään”, Anttila toteaa.

Hanke mahdollistaa uusien ystävien löytämisen myös hankkeen ulkopuolelta: kuka tahansa voi liittyä julkiseen WhatsApp-ryhmään, josta voi etsiä uusia kavereita ympäri Suomea tai ehdottaa yhteistapaamisia. Ryhmä on kaikille avoin. PKI valvoo ryhmää, mutta ei puutu siellä tapahtuviin kaverihakuihin.

Tulevina kesinä hanke tulee laajenemaan myös muihin kaupunkeihin ja uusia kaveriporukoita luodaan sitä mukaan, kun alueilta löydetään uusia yhteistyökumppaneita. “Jokaiselle paikkakunnalle tarvitaan lisäksi yksi vapaaehtoinen, jolla on tietoa paikkakunnan yrityksistä ja ajatus siitä, mitä omassa kaupungissa voitaisiin yksinäisille tai muutoin yksin oleville järjestää. Vapaaehtoiseksi voi hakea nettisivujemme kautta”, Anttila sanoo.

Vielä ehdit mukaan – haku on auki 16.6. asti!

Haku Turun ja Helsingin vuoden 2024 kaveriporukkaan on auki 16.6 asti. Jos olet 20–50-vuotias, asut pääkaupunkiseudulla tai Turussa ja olet kavereita ja kivaa kesätekemistä kaipaava, nyt on oikea hetki ilmoittautua mukaan ja tehdä kesästäsi ikimuistoinen! Tiedossa tulevalle kesälle on esimerkiksi kirppiskierroksia, huvipuistoretki, patikointia, minigolfia sekä grillaamista. Osallistujat voivat vapaasti suunnitella aktiviteetteja myös aikataulun ulkopuolella. Kesä huipentuu 24h risteilyyn kesän päätöksen merkeissä. Ja mikä parasta, yhteinen tekeminen voi jatkua myös hankkeen jälkeen elinikäisten ystävyyksien voimin.

PARAS.KESÄ.IKINÄ. -hankkeen tarkoituksena on saattaa yhteen iloinen ja kannustava porukka, jossa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi omana itsenään. Hanke tarjoaa mahdollisuuden nauttia kesästä ja luoda uusia ystävyyssuhteita ilman taloudellisia esteitä. Tämän hankkeen avulla kesästäsi voi todellakin tulla paras kesä ikinä.

Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautumisesta löydät osoitteesta www.paraskesaikina.fi.